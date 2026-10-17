Gala Montes exhibe duro mensaje que le habría escrito su mamá cuando era niña: “Pareces prost...”

Gala Montes compartió una fotografía de su infancia junto a un mensaje que atribuye a su mamá. / RS

La actriz compartió una fotografía de su infancia con un escrito que atribuye a su madre y explicó por qué las críticas sobre su apariencia todavía le duelen

Gala Montes mostró un mensaje que atribuye a su mamá, Crista Montes, escrito en una fotografía de su infancia. La actriz y cantante explicó que aquellas palabras todavía le provocan dolor y que los comentarios actuales sobre su apariencia física le afectan porque quienes los hacen desconocen las experiencias que hay detrás.

¿Qué decía el mensaje que la mamá de Gala Montes le habría escrito?

En la imagen difundida por Gala Montes aparece una fotografía de cuando era niña, en la que lleva un vestido oscuro y una peluca rosa. A un costado se observa una hoja con anotaciones manuscritas que la actriz atribuye a su madre.

En la fotografía se lee: “TV Azteca. Niña, en vez de ir a la escuela, te llevaron a sacar fotos. Pareces prost... en vez de niña”.

Además la publicación estuvo acompañada por un texto escrito por Gala:

“Quería hacer un video explicando pero además de que se me cortaba la voz, no hay nada que explicar”, escribió la cantante.

La actriz también expresó el dolor que le provoca recordar ese episodio de su infancia: “Mucha gente juzga mis pies y me duele demasiado porque no saben lo difícil que es que tu mamá te escriba esto”.

Gala Montes mostró el escrito que habría recibido de su madre cuando era niña y explicó por qué todavía le duele recordarlo. / RS

Gala Montes dedica su nuevo disco a quienes sienten que no pertenecen

La publicación también está relacionada con el próximo lanzamiento de “La hija de nadie”, el álbum debut con el que Gala Montes busca compartir una faceta más personal de su historia. El material tiene previsto estrenarse el 23 de octubre de 2026.

Gala Montes prepara el lanzamiento de La hija de nadie, un álbum con el que busca conectar con personas que se han sentido solas. / RS

La intérprete explicó que su proyecto musical está dedicado a las personas que alguna vez se han sentido solas o han creído que no tienen un lugar al cual pertenecer.

“Este disco lo hice para los que sienten que no pertenecen”, expresó. En su mensaje, Montes invitó a sus seguidores a recordar su infancia desde una perspectiva distinta y a reconocer que merecen amor, incluso si atravesaron experiencias difíciles durante sus primeros años.

“Ojalá puedas abrazar a ese niño o esa niña que fuiste y recordarle que merece todo el amor del mundo”, compartió.

La cantante también señaló que, aunque no es posible cambiar lo ocurrido en el pasado, sí se puede construir una historia diferente.