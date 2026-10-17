Billy Ray Cyrus y Elizabeth Hurley se comprometieron después de más de un año de relación pública, según reportes de medios estadounidenses. / @billyraycyrus

El cantante de música country y la actriz británica darían el siguiente paso en su relación, que comenzó en 2025

El cantante estadounidense Billy Ray Cyrus, padre de Miley Cyrus, se comprometió con la actriz británica Elizabeth Hurley, después de poco más de un año de relación pública. La noticia fue reportada este viernes 16 de octubre, luego de que fuentes citadas por el portal Page Six confirmaran que el intérprete de “Achy Breaky Heart” le propuso matrimonio a la actriz.

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La posibilidad de un compromiso comenzó a generar especulaciones después de que Hurley apareciera con un llamativo anillo de diamantes en el dedo anular de la mano izquierda, en fotografías que compartió en sus redes sociales. Posteriormente, Cyrus publicó un mensaje que incluyó un emoji de un anillo, lo que aumentó las versiones sobre una próxima boda.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre cuándo y dónde habría ocurrido la propuesta, ni se ha informado una fecha para la ceremonia.

¿Cómo comenzó la relación entre Billy Ray Cyrus y Elizabeth Hurley?

La historia entre el músico y la actriz comenzó antes de que su romance se hiciera público. Ambos se conocieron durante el rodaje de la película navideña Christmas in Paradise, estrenada en 2022. Sin embargo, fue hasta abril de 2025 cuando hicieron pública su relación. Un mes después, la pareja tuvo una de sus primeras apariciones importantes juntos en una alfombra roja en Italia, con lo que dejaron ver que su vínculo iba más allá de una amistad.

Aunque su relación sorprendió a parte del público por la diferencia entre sus trayectorias profesionales, ambos han hablado sobre las similitudes que comparten, entre ellas su gusto por la vida en el campo, la música y el sentido del humor.

En declaraciones anteriores retomadas por medios estadounidenses, Hurley explicó que ella y Cyrus tienen más cosas en común de lo que podría pensarse. El cantante también ha destacado la conexión que existe entre ambos, relacionada con sus experiencias dentro de la industria del entretenimiento.

¿Quiénes son Billy Ray Cyrus y Elizabeth Hurley?

Billy Ray Cyrus es un cantante y compositor estadounidense de música country que alcanzó popularidad internacional con el tema “Achy Breaky Heart”. También es conocido por ser el padre de Miley Cyrus, quien saltó a la fama por protagonizar la serie de Disney Channel Hannah Montana.

Además de su carrera musical, Billy Ray ha participado en proyectos televisivos y cinematográficos. Su vida personal también ha sido objeto de atención mediática debido a sus matrimonios anteriores y a su relación con integrantes de la familia Cyrus.

Por su parte, Elizabeth Hurley es una actriz y modelo británica reconocida por películas como Austin Powers: International Man of Mystery y Bedazzled. También ha participado en diversas producciones televisivas y ha desarrollado una trayectoria dentro de la industria de la moda.

La actriz tiene un hijo, Damian Hurley, fruto de su relación con el fallecido productor Steve Bing.

La actriz Elizabeth Hurley y el cantante Billy Ray Cyrus comenzaron su relación tras conocerse durante el rodaje de una película navideña. / @elizabethhurley1

¿Cuántas veces se ha casado Billy Ray Cyrus?

De concretarse el matrimonio con Elizabeth Hurley, este representaría el cuarto enlace matrimonial del cantante. Cyrus estuvo casado con Cindy Smith entre 1986 y 1991. Posteriormente, contrajo matrimonio con Tish Cyrus en 1993, con quien tuvo cinco hijos y cuya relación terminó tras un proceso de separación que concluyó legalmente en 2023.

Ese mismo año, el cantante se casó con la artista Firerose. Sin embargo, la unión terminó en 2024, después de una separación que estuvo acompañada de acusaciones de abuso por parte de ella, las cuales Cyrus negó.