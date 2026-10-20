El creador de contenido Kunno ha encendido La Granja VIP luego de hacer polémicas delcaraciones sobre sus rivales en el programa. Durante una conversación con sus aliados de equipo, el influencer planteo una estrategia para debilitar a los integrantes del bando contrario.
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Dicha declaración, difundida en redes sociales, provocó el descontento de los seguidores del programa, quienes consideraron que la situación debía ser revisada por la producción del reality.
“Ya sé qué podemos hacer, ustedes se encargan del desayuno y si mañana hacen huevo le echan un poquito de cloro, tenemos que vencerlos desde adentro, desde las entrañas, la única manera es dándoles shots de cloro”, fue la frase quie encendió la polémica.
Fans piden un castigo para Kunno
Ante la polémica declaración, la reacción del público se intensificó porque, días antes, la producción sancionó a Pimpinela Escarlata por comentarios relacionados con una posible agresión física. En aquella ocasión, el participante quedó nominado directamente y sin posibilidad de competir por la salvación, una medida que para los espectadores, debe ser implementada de igual forma para Kunno.
En redes sociales, los seguidores cuestionaron a la producción y las posibles medidas que podrían tomar ante el criterio que involucra a la seguridad de los habitantes. Esta discusión ha revivado la polémica en plataformas digitales, donde los usuarios piden que se aplique una sanción por parte de la producción del reality.
¿Habrá sanción en La Granja VIP?
Sin duda, esta temporada en La Granja VIP ha estado marcado por enfrentamientos, nominaciones y algunos castigos por incumplir las reglas de convivencia. Anteriormente, Kunno también recibió una sanción que le impidió competir por un puesto de capataz, mientras que otros participantes enfrentaron consecuencias por las conductas que han tenido dentro de la competencia.
Hasta la información publicada el 19 de octubre, no se había confirmado una sanción específica contra Kunno por el comentario sobre el cloro. La audiencia permanece pendiente de una decisión de la producción, mientras el fragmento continúa circulando en redes y mantiene al influencer en el centro de la polémica.