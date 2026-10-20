Piden expulsar a Kunno de La Granja VIP tras sugerir echar cloro a la comida de sus compañeros

Kunno generó polémica por sus comentarios sobre el cloro en la comida / @Igpapikunno

El influencer nuevamente se ha envuelto en una polémica tras sugerir una medida contra sus compañeros dentro del reality show de TV Azteca; la conversación provocó llamados de los espectadores para que la producción tome cartas en el asunto

El creador de contenido Kunno ha encendido La Granja VIP luego de hacer polémicas delcaraciones sobre sus rivales en el programa. Durante una conversación con sus aliados de equipo, el influencer planteo una estrategia para debilitar a los integrantes del bando contrario.

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Dicha declaración, difundida en redes sociales, provocó el descontento de los seguidores del programa, quienes consideraron que la situación debía ser revisada por la producción del reality.

“Ya sé qué podemos hacer, ustedes se encargan del desayuno y si mañana hacen huevo le echan un poquito de cloro, tenemos que vencerlos desde adentro, desde las entrañas, la única manera es dándoles shots de cloro”, fue la frase quie encendió la polémica.

Fans de La Granja VIP exigen una sanción para el influencer / @Igpapikunno

Fans piden un castigo para Kunno

Ante la polémica declaración, la reacción del público se intensificó porque, días antes, la producción sancionó a Pimpinela Escarlata por comentarios relacionados con una posible agresión física. En aquella ocasión, el participante quedó nominado directamente y sin posibilidad de competir por la salvación, una medida que para los espectadores, debe ser implementada de igual forma para Kunno.

En redes sociales, los seguidores cuestionaron a la producción y las posibles medidas que podrían tomar ante el criterio que involucra a la seguridad de los habitantes. Esta discusión ha revivado la polémica en plataformas digitales, donde los usuarios piden que se aplique una sanción por parte de la producción del reality.

La producción de TV Azteca enfrenta llamados para actuar ante la controversia / Ig @papikunno

¿Habrá sanción en La Granja VIP?

Sin duda, esta temporada en La Granja VIP ha estado marcado por enfrentamientos, nominaciones y algunos castigos por incumplir las reglas de convivencia. Anteriormente, Kunno también recibió una sanción que le impidió competir por un puesto de capataz, mientras que otros participantes enfrentaron consecuencias por las conductas que han tenido dentro de la competencia.