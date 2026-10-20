Guillermo del Toro escuchó a estudiantes que expusieron sus preocupaciones sobre el suministro de agua./Especial

Naye Ascencio una joven que aprovechó una clase magistral en el Festival Internacional de Cine de Morelia para visibilizar las quejas por el agua que reciben habitantes de Guadalajara

Una denuncia sobre el agua en Guadalajara llegó hasta uno de los cineastas mexicanos más reconocidos del mundo. Naye Ascencio llamó la atención después de participar en una actividad de Guillermo del Toro durante el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2026, donde expuso la preocupación de estudiantes por las condiciones del suministro de agua en sus hogares.

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La joven no solo puso el tema frente a los asistentes: también consiguió que el director escuchara la denuncia y defendiera el derecho de los estudiantes a expresarse. El episodio despertó interés en redes sociales y llevó a muchos usuarios a preguntarse quién es Naye Ascencio y qué hay detrás de la protesta que compartió con otros jóvenes durante el encuentro cinematográfico.

Naye Ascencio llamó la atención tras denunciar el problema del agua en Guadalajara durante el FICM./@nayeascencio

¿Qué le dijo Naye Ascencio a Guillermo del Toro?

En la intervención un grupo de estudiantes de Guadalajara pidió la palabra para explicar que, según su testimonio, en sus viviendas recibían agua en condiciones preocupantes y que la situación les había provocado malestares.

Durante la denuncia, las jóvenes expresaron su inconformidad con las autoridades por la falta de soluciones. Una de las frases que se reportaron fue: “Estamos enfermos, todos estamos intoxicados y no podemos bañarnos, no podemos comer”. Estas palabras reflejan la preocupación de los manifestantes; sin embargo, por sí solas no constituyen una confirmación médica del origen de los síntomas ni de la calidad del agua.

“Si no es aquí, ¿dónde?”, fue una de las frases que expresó Guillermo del Toro durante el encuentro. Del Toro también pidió que los medios presentes escucharan la denuncia y respaldó la iniciativa de los estudiantes para reunir firmas. Su reacción ayudó a que la problemática recibiera mayor atención, aunque su apoyo público no significa que se haya anunciado una solución oficial al problema del suministro.

¿Qué está pasando con el agua en Guadalajara?

La intervención ocurrió durante una clase magistral del cineasta en el Festival Internacional de Cine de Morelia./@pixabay

La intervención de Naye Ascencio ocurrió en medio de las quejas de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, quienes han denunciado que reciben agua turbia, con olores desagradables o con una apariencia que genera preocupación. Las inconformidades han impulsado movilizaciones para exigir información sobre la calidad del suministro y respuestas de las autoridades responsables.