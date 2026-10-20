Un fragmento de la serie de Roberto Gómez Bolaños fue localizado en una entrevista de Carlos Villagrán grabada en Venezuela en 1984

Una entrevista realizada hace más de cuatro décadas a Carlos Villagrán, actor que interpretó a Quico en El Chavo del 8, permitió descubrir imágenes de un capítulo de la popular serie mexicana que llevaba aproximadamente 50 años fuera de circulación. El hallazgo fue dado a conocer la noche del lunes 19 de octubre de 2026 por seguidores que investigan grabaciones antiguas de la producción creada por Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito.

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El material fue localizado en un programa de la desaparecida televisora venezolana RCTV, que entrevistó a Carlos Villagrán en 1984. Durante la conversación se incluyeron fragmentos de la serie para ilustrar la participación del comediante, pero uno de ellos llamó la atención de los aficionados porque mostraba una escena que no corresponde a las versiones conocidas del programa.

Tras comparar las imágenes con otros episodios de la década de los setenta, los investigadores llegaron a la conclusión de que podría tratarse de una versión de 1976 de la historia Los pececitos de colores, cuya grabación completa no se encuentra disponible entre los capítulos que actualmente distribuye Televisa. Aunque el descubrimiento ha despertado interés entre los seguidores de la vecindad, hasta ahora no existe una confirmación oficial de la televisora sobre la identificación del episodio.

¿Cómo descubrieron el episodio perdido de El Chavo del 8?

Lo que permitió ubicar la posible fecha de grabación no fue el diálogo de los personajes, sino varios elementos que aparecen en la escena. Los aficionados prestaron atención al vestuario y peinado de la Chilindrina, personaje interpretado por María Antonieta de las Nieves, y encontraron características que coinciden con otras producciones transmitidas durante 1976.

También analizaron la distribución de los muebles y objetos que formaban parte de la escenografía de la vecindad. Una de las pistas más particulares fue una mancha de pintura visible en el sofá del Señor Barriga, personaje de Édgar Vivar, pues ese detalle permitió relacionar el fragmento con grabaciones realizadas durante un periodo específico de la serie.

Con estas referencias, los seguidores plantearon que el capítulo pudo haberse transmitido originalmente el 1 de marzo de 1976, fecha que se encuentra entre las emisiones de Las bombitas son peligrosas, sobre todo en manos equivocadas y Los remedios de Quico. Esta ubicación dentro de la programación es una hipótesis basada en las comparaciones del material recuperado.

El episodio perdido de El Chavo del 8 fue identificado gracias a un fragmento utilizado por la televisora venezolana RCTV en 1984./ RS

El descubrimiento resulta significativo porque la escena permaneció durante décadas dentro de una entrevista realizada ocho años después de la supuesta transmisión original. Hasta ahora no se ha informado que exista una copia completa del episodio, por lo que las imágenes utilizadas por RCTV representan únicamente un fragmento de la historia.

Además, el material ofrece una nueva referencia sobre las distintas versiones que Roberto Gómez Bolaños realizó de algunas historias de El Chavo del 8, una práctica habitual en la producción, donde determinados argumentos fueron retomados y adaptados en diferentes años.

Una revista de televisión había dado pistas sobre otro capítulo perdido

Antes de que aparecieran las imágenes de la entrevista a Carlos Villagrán, existía otra teoría sobre el programa que habría ocupado el espacio del 1 de marzo de 1976. La principal referencia provenía de una edición de la revista Tele Guía, que publicaba información y sinopsis de los episodios programados para televisión.

En aquella publicación se describía una historia en la que El Chavo ayudaba al Señor Barriga a conquistar a Doña Clotilde, conocida como la Bruja del 71. Durante años, esa descripción llevó a los coleccionistas a considerar que existía un capítulo perdido relacionado con un supuesto romance entre ambos personajes.

Sin embargo, el nuevo fragmento abrió una explicación diferente. Los investigadores consideran que Tele Guía pudo haber publicado una sinopsis atrasada, correspondiente a El traje del tío Jacinto, historia que habría sido transmitida el 16 de febrero de 1976, dos semanas antes de la fecha que ahora se analiza.

De confirmarse esta interpretación, el programa del 1 de marzo de 1976 correspondería a Los pececitos de colores, mientras que la descripción sobre el Señor Barriga y Doña Clotilde habría quedado asociada a una fecha equivocada en los registros de programación.