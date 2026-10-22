La autoridad revisó su comportamiento y cumplimiento de las condiciones judiciales / Especial

La modelo anunció que un juez estadounidense habría terminado anticipadamente su libertad supervisada, prevista hasta septiembre de 2027

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sorprendió a sus seguidores al anunciar que su situación legal en Estados Unidos habría llegado a su fin. Durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, la modelo y empresaria aseguró que las autoridades estadounidenses autorizaron la terminación anticipada de su libertad supervisada, una medida que originalmente debía cumplir hasta septiembre de 2027, después de haber salido de prisión en 2023.

Podría interesarte Contra Emma Coronel revela problemas de salud y teme quedar desfigurada por una cirugía

La noticia representa un cambio importante en la vida de Coronel, quien desde hace varios años ha estado vinculada a un proceso judicial en territorio estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero. De acuerdo con su propio testimonio, un juez federal habría determinado que ya no necesitaba continuar bajo supervisión, después de que las autoridades revisaran su conducta y el cumplimiento de las obligaciones impuestas como parte de su sentencia.

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sorprendió a sus seguidores / Especial

¿Emma Coronel ya es completamente libre en Estados Unidos?

Durante su transmisión, Emma Coronel afirmó que había concluido la etapa de supervisión judicial que comenzó después de recuperar su libertad en septiembre de 2023. La esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa celebró la decisión y aseguró que, desde su perspectiva, el proceso legal que marcó los últimos años de su vida finalmente había terminado.

“Mis problemas legales, mi situación legal que empezó hace seis años, han terminado. No más probatoria, no más problemas legales. Soy libre internacionalmente”, declaró Emma Coronel ante sus seguidores.

La modelo explicó que originalmente debía permanecer bajo supervisión hasta septiembre de 2027, pero sostuvo que las autoridades revisaron su comportamiento y concluyeron que había cumplido satisfactoriamente con las condiciones establecidas. Según su versión, esta evaluación permitió que el periodo terminara aproximadamente un año antes de la fecha prevista.

“Mi probatoria supuestamente se terminaba el año que entra. El juez hizo una investigación, los agentes vieron que yo estaba haciendo todo perfectamente. Checaron todo y vieron y determinaron que merecía terminar mi probatoria un año antes”, sostuvo.

La modelo anuncia que su situación legal en Estados Unidos habría llegado a su fin / Especial

Emma Coronel responde a quienes aseguran que sigue vigilada por EU

Durante la conversación con sus seguidores, Coronel también aprovechó para responder a las personas que constantemente cuestionan sus actividades y aseguran que continúa siendo vigilada por las autoridades estadounidenses. La empresaria reconoció que desconoce si existe algún otro tipo de seguimiento, pero insistió en que legalmente ya no estaría sujeta a las condiciones de libertad supervisada que debía cumplir después de salir de prisión.

“Ya terminé todo ese proceso, así que no quiero que me comenten ‘Emma, te están checando’, ‘Emma, te están vigilando’ porque, a lo mejor sí, pero legalmente soy libre internacionalmente”, afirmó.

La diferencia es importante porque la libertad supervisada implica cumplir determinadas condiciones después de salir de prisión, las cuales pueden incluir obligaciones de informar sobre actividades personales, mantener contacto con las autoridades encargadas de la supervisión y solicitar autorización para determinados desplazamientos, según lo establecido en cada sentencia.

Si se confirma la terminación anticipada de esta medida, Coronel dejaría de estar obligada a cumplir las condiciones específicas de ese periodo. Sin embargo, esto no significa que su condena haya sido anulada ni que automáticamente desaparezcan sus antecedentes penales. Tampoco supone que pueda ingresar sin restricciones a cualquier país, ya que los requisitos migratorios dependen de las leyes de cada territorio.

Las autoridades estadounidenses autorizaron la terminación anticipada de su libertad supervisada / Especial

¿Por qué Emma Coronel pidió terminar antes su libertad condicional?

El anuncio no surgió de manera inesperada. Desde enero de 2026, la defensa de Emma Coronel había solicitado ante una corte federal de Washington D. C. que se autorizara la terminación anticipada de su libertad supervisada, argumentando que había cumplido con las condiciones impuestas por la justicia estadounidense y mantenido una conducta satisfactoria desde su salida de prisión.

De acuerdo con la información difundida sobre aquella solicitud, sus representantes legales también destacaron que las restricciones judiciales habían complicado sus oportunidades laborales, especialmente por la necesidad de solicitar permisos para participar en determinados proyectos profesionales o realizar desplazamientos relacionados con su carrera.

Su abogada, Mariel Colón, quien también representa a Joaquín Guzmán Loera, explicó anteriormente que algunas oportunidades de trabajo se habían perdido debido a los tiempos necesarios para obtener las autorizaciones correspondientes.

“A veces no le dan los permisos, o cuando se los dan ya pasó la oportunidad laboral. Ha perdido trabajo por eso, porque a veces llaman de un día para otro”, explicó la defensora en aquella entrevista.

La petición presentada por la defensa también hizo referencia a las obligaciones económicas derivadas de la sentencia y a la estabilidad personal y familiar de Coronel. Según los documentos citados en los reportes sobre el caso, la cantidad relacionada con el decomiso judicial ascendía a un millón 499 mil 970 dólares, además de un pago especial de 300 dólares.

¿Por qué Emma Coronel estuvo en prisión en Estados Unidos?

Los problemas judiciales de Emma Coronel Aispuro comenzaron formalmente el 22 de febrero de 2021, cuando fue detenida en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, en Virginia, por agentes estadounidenses. Su arresto estuvo relacionado con una investigación sobre su participación en actividades vinculadas al narcotráfico y operaciones financieras del entorno de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En junio de ese mismo año, Coronel se declaró culpable de tres cargos federales, relacionados con conspiración para distribuir drogas, conspiración para lavar dinero y operaciones con bienes vinculados a actividades del narcotráfico. El caso también incluyó señalamientos sobre su participación en gestiones relacionadas con la fuga de Guzmán Loera del penal del Altiplano, en el Estado de México, ocurrida en julio de 2015.

Posteriormente, en noviembre de 2021, el juez federal Rudolph Contreras le impuso una condena de 36 meses de prisión, además de las obligaciones económicas correspondientes y un periodo de libertad supervisada que debía cumplir después de abandonar el sistema penitenciario.

¿Cuándo salió Emma Coronel de la cárcel?

Después de permanecer casi dos años privada de la libertad, Emma Coronel salió de prisión el 13 de septiembre de 2023. Durante los últimos meses de su condena estuvo en un centro de reintegración comunitaria ubicado en Long Beach, California, como parte del proceso previo a su reincorporación a la vida fuera de prisión.

Sin embargo, recuperar su libertad no significó que su situación judicial hubiera concluido. Coronel quedó sujeta a cuatro años de libertad supervisada, periodo durante el cual debía respetar las condiciones establecidas por la justicia federal estadounidense. Conforme al calendario original, esta etapa debía terminar en septiembre de 2027.