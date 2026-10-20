¿Qué pasó en Prepa 8 de la UNAM? Estudiantes protestan por presunto acoso

Estudiantes de la Prepa 8 de la UNAM protestaron este martes 20 de octubre para denunciar presuntos casos de acoso por parte de docentes. / Facebook

Alumnos de la Preparatoria 8 se manifestaron este martes 20 de octubre en Álvaro Obregón; el plantel suspendió sus actividades académicas y administrativas para retomar el diálogo con la comunidad

Estudiantes de la Preparatoria 8 de la UNAM se manifestaron este martes 20 de octubre para denunciar presuntos casos de acoso por parte de maestros y exigir mayor seguridad dentro de las instalaciones del plantel Miguel E. Schulz, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Ante la situación, la dirección de la escuela informó que las clases y las actividades académicas y administrativas quedarían suspendidas durante esta jornada, con el objetivo de generar las condiciones necesarias para reanudar la mesa de diálogo con la comunidad estudiantil.

¿Por qué protestan los estudiantes de la Prepa 8?

La movilización ocurre en medio de las exigencias de alumnos para que las autoridades atiendan sus demandas relacionadas con la seguridad y las condiciones dentro del plantel.

De acuerdo con la información difundida, los estudiantes señalaron presuntos casos de acoso por parte de docentes y solicitaron reforzar las medidas de protección para la comunidad escolar.

Las inconformidades también incluyen peticiones relacionadas con la vigilancia en los alrededores de la preparatoria y las condiciones de acceso y transporte para quienes asisten a clases.

La protesta en la Preparatoria 8 de la UNAM generó inconformidad entre la comunidad estudiantil, que exige mayor seguridad. / RS

¿Qué pasará con las clases en la Prepa 8 de la UNAM?

La Dirección de la Escuela Nacional Preparatoria 8 anunció la suspensión de las actividades académicas y administrativas para este martes 20 de octubre, con la finalidad de facilitar la reanudación del diálogo con los estudiantes.