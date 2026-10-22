El atleta británico de origen polaco falleció a los 33 años durante las finales de la PCA, un día antes de cumplir 34

El mundo del fisicoculturismo se encuentra de luto tras la repentina muerte de Mateusz Chmura, atleta británico de origen polaco que se desplomó mientras competía en las finales de la Physical Culture Association (PCA), celebradas en Telford, Inglaterra. El deportista tenía 33 años y estaba a solo un día de cumplir 34, una fecha que esperaba celebrar con un triunfo en el torneo.

Chmura participaba en la categoría de culturismo clásico de peso medio cuando comenzó a sentirse mal frente a los jueces y al público. Su estado empeoró hasta que perdió el conocimiento y cayó al suelo, lo que provocó la movilización inmediata de los servicios de emergencia presentes en el recinto.

El fisicoculturista competía en la categoría de culturismo clásico./I:@mateusz.chmura.92

¿Qué ocurrió durante la competencia?

El equipo de urgencias que se encontraba en el lugar, junto con médicos de Midlands Air Ambulance, brindó atención al fisicoculturista e intentó reanimarlo. Sin embargo, pese a la intervención médica, el atleta no recuperó el conocimiento y tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital cercano.

Horas después se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento, no se había dado a conocer una causa oficial de muerte, ya que ni el equipo médico de la competencia ni las autoridades hospitalarias habían difundido un informe que explicara qué provocó el colapso.

La noticia causó conmoción entre los asistentes y seguidores de la disciplina, pues Chmura era reconocido por su desarrollo físico y figuraba entre los competidores que despertaban mayor interés entre el público. Su muerte ocurrió durante una jornada deportiva que terminó marcada por la emergencia.

Su esposa denuncia falsas colectas tras su muerte

Después del fallecimiento, Patrycja Chmura, esposa del deportista, alertó sobre una recaudación de fondos que circulaba a nombre de su familia sin su consentimiento. La mujer aclaró que no había creado la campaña ni autorizado a otras personas a solicitar dinero en nombre suyo o de sus seres queridos.

“Quiero dejar muy claro que no tengo absolutamente nada que ver con esta recaudación de fondos. No la creé yo, no di mi autorización para que se creara y no he autorizado a nadie a recolectar dinero en nombre mío o de mi familia”, escribió en un comunicado publicado en el perfil de Instagram de Mateusz.

En el mismo mensaje, pidió a sus seguidores que no realizaran aportaciones a dicha colecta. La advertencia se produjo en medio del duelo por la pérdida del atleta, quien se había casado apenas dos meses antes de su muerte.

El deportista había obtenido el segundo lugar en el torneo PCA First Timers./I:@mateusz.chmura.92

Un deportista con resultados recientes

La muerte de Chmura también impactó por el momento que atravesaba en su vida personal y deportiva. El pasado 4 de octubre había conseguido el segundo lugar en el torneo PCA First Timers, celebrado en Yorkshire, un resultado que reforzaba su presencia en las competencias de fisicoculturismo. Además, el atleta estaba a punto de celebrar su cumpleaños número 34 el 19 de octubre. De acuerdo con la información difundida, esperaba que el torneo de Telford fuera una ocasión especial y buscaba festejar la fecha con un título.