Detienen a influencer venezolana en Las Lomas con más de un millón de pesos y 8 mil 700 dólares

La joven llevaba presuntamente un millón 154 mil pesos y 8 mil 700 dólares en efectivo, cuyo origen no pudo acreditar, según el periodista Antonio Nieto./ X: @siete_letras

María Fernanda N fue presentada ante el Ministerio Público tras presuntamente no acreditar la procedencia del dinero que llevaba en la alcaldía Miguel Hidalgo

Una influencer venezolana identificada como María Fernanda N fue detenida en la zona de Las Lomas, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, luego de que policías le encontraran un millón 154 mil pesos y 8 mil 700 dólares en efectivo, sin que pudiera justificar su procedencia.

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El caso fue dado a conocer por el periodista Antonio Nieto, a través de su cuenta de X, @siete_letras, quien informó que la joven intentó explicar su situación a los uniformados y les mostró su perfil de Instagram para demostrar que se dedicaba a crear contenido en redes sociales.

Sin embargo, la explicación no fue suficiente. De acuerdo con el reporte, María Fernanda comenzó a llorar durante la intervención policial, pero finalmente fue trasladada al Ministerio Público, donde quedó a disposición de las autoridades para esclarecer el origen del dinero.

¿Qué pasó con la influencer venezolana detenida en Las Lomas?

La joven fue interceptada en una de las zonas residenciales más exclusivas de la capital, aunque hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la detención ni cómo fue localizado el efectivo.

La influencer venezolana habría mostrado su perfil de Instagram a los policías durante su detención en Las Lomas./ X: @siete_letras

Según la información difundida por Nieto, la mujer no contaba con documentos que acreditaran la procedencia de los recursos, por lo que los agentes procedieron a presentarla ante la autoridad ministerial.

Hasta el momento, tampoco se ha informado si la venezolana cuenta con antecedentes penales o si existe alguna investigación previa en su contra. Las autoridades no han confirmado públicamente qué delito se le podría imputar, por lo que su situación jurídica continúa sin esclarecerse.