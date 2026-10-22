La Caída de El Mayo en Netflix: fecha de estreno y de qué trata la serie documental

Se busca reconstruir su captura mediante testimonios y expedientes judiciales / Especial

La producción sobre Ismael Zambada llegará a la plataforma el 29 de octubre de 2026 y estará integrada por tres episodios

La historia de uno de los narcotraficantes más buscados de México llegará a Netflix con una producción que busca reconstruir los acontecimientos detrás de su detención. Se trata de La caída de El Mayo, una serie documental centrada en Ismael “El Mayo” Zambada, cuya captura en Estados Unidos en julio de 2024 marcó un momento clave en la historia reciente del crimen organizado.

El estreno está programado para el 29 de octubre de 2026. De acuerdo con la información disponible, la producción tendrá tres episodios de 59 minutos cada uno y combinará investigación periodística con testimonios de personas relacionadas con el caso.

La historia de uno de los narcotraficantes más buscados de México llegará a Netflix / Especial

¿Cuándo se estrena La caída de El Mayo en Netflix?

Los usuarios podrán ver La caída de El Mayo a través de Netflix a partir del jueves 29 de octubre de 2026.

La serie fue dirigida por Darren Foster y Miguel Fernández Flores, quienes plantean una reconstrucción de los hechos mediante documentos, entrevistas y materiales que buscan aportar contexto sobre el ascenso y la caída del capo sinaloense.

Estos son los detalles principales de la producción: Título: La caída de El Mayo .

Plataforma: Netflix.

Fecha de estreno: 29 de octubre de 2026.

Número de episodios: tres.

Duración: 59 minutos por capítulo.

Directores: Darren Foster y Miguel Fernández Flores.

La Caída de El Mayo será una serie documental centrada en Ismael “El Mayo” Zambada / Especial

¿De qué trata el documental La caída de El Mayo?

La producción se enfocará en los acontecimientos que rodearon la captura de Ismael Zambada, así como en las circunstancias que permitieron que permaneciera fuera del alcance de la justicia durante décadas.

Para reconstruir esta historia, el documental recurrirá a testimonios exclusivos, material de archivo inédito y la revisión de cientos de expedientes judiciales de México y Estados Unidos.

La investigación también contempla entrevistas con agentes de seguridad, políticos, personas cercanas al cártel y familiares. Con estos elementos, la serie buscará mostrar distintas perspectivas sobre las redes de poder, los conflictos internos y las posibles traiciones que marcaron el caso.

La propuesta combina el periodismo de investigación con una narración en primera persona, con la intención de ofrecer una mirada más amplia sobre uno de los episodios más relevantes del narcotráfico mexicano en años recientes.

El estreno está programado para el 29 de octubre de 202 / Especial

¿Quién es Ismael “El Mayo” Zambada?

Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”, es uno de los nombres más reconocidos del narcotráfico en México. Durante décadas mantuvo un perfil discreto y logró evadir a las autoridades, mientras se le identificaba como uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa.

Su trayectoria y su prolongada permanencia fuera de prisión lo convirtieron en una figura central dentro de las investigaciones sobre el crimen organizado. Por ello, las circunstancias de su detención generaron numerosas preguntas tanto en México como en Estados Unidos.

Así ocurrió la captura de El Mayo Zambada

El 25 de julio de 2024, Ismael Zambada García llegó a un pequeño aeropuerto de Nuevo México, donde quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

La forma en que se produjo su llegada y posterior detención generó controversia. El propio Zambada afirmó que había sido secuestrado, una versión que colocó las circunstancias de su traslado en el centro de la atención pública.