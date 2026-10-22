Día de Muertos 2026: ¿por qué estará cerrado el panteón de Janitzio a los turistas?

Sola las familias de la isla podrán realizar la tradicional velación / Redes Sociales

Los trabajos de rehabilitación tras un desgajamiento ocurrido en agosto impedirán el acceso del público al cementerio los días 1 y 2 de noviembre

La tradicional Noche de Muertos en Janitzio tendrá cambios importantes este 2026. Por primera vez en la memoria de la comunidad, los turistas no podrán ingresar al panteón de esta isla de Pátzcuaro, Michoacán, durante las celebraciones del 1 y 2 de noviembre.

La restricción responde a los trabajos de rehabilitación y albañilería que se realizan en el lugar, luego del desgajamiento registrado en agosto pasado a un costado del cementerio. Debido a estas labores, las autoridades buscan mantener la seguridad durante una de las festividades más concurridas del estado.

Aunque el acceso al panteón estará reservado para las familias de la isla, los visitantes tendrán alternativas para observar parte de esta tradición purépecha y disfrutar de las actividades culturales programadas para la temporada.

La tradicional Noche de Muertos en Janitzio tendrá cambios importantes / Redes Sociales

¿Por qué no podrán entrar los turistas al panteón de Janitzio?

El cierre temporal del cementerio se debe a las obras de rehabilitación posteriores al desgajamiento ocurrido en agosto, situación que obligó a realizar trabajos para atender las afectaciones en las inmediaciones del sitio.

Por esta razón, durante los días 1 y 2 de noviembre únicamente podrán ingresar las familias de Janitzio para llevar a cabo la velación y las visitas tradicionales con las que honran a sus difuntos.

La medida representa un cambio para los miles de turistas nacionales y extranjeros que cada año acuden a la isla para conocer de cerca una de las manifestaciones culturales más representativas de Michoacán.

Los trabajos de mantenimiento no permitirán que los turistas puedan entrar al Panteón de Janitzio / Redes Sociales

¿Cómo podrán ver los turistas la Noche de Muertos en Janitzio?

Pese a las restricciones, las autoridades comunales contemplan habilitar espacios para que los visitantes puedan apreciar la celebración sin ingresar al panteón. Entre las alternativas previstas se encuentran un andador panorámico, una pasarela lateral al cementerio y un mirador desde el que se podrá observar parte de la ceremonia tradicional.

Además, se organizarán actividades culturales para acercar a los turistas a las costumbres de la comunidad purépecha. Entre ellas destacan los altares monumentales y el espectáculo de pesca con las tradicionales lanchas mariposa. De esta manera, Janitzio mantendrá parte de su oferta turística durante la temporada, aunque el acceso al espacio donde se realiza la velación tendrá restricciones.

El acceso al panteón estará reservado para las familias de la isla / Redes Sociales

Michoacán prepara más de 700 actividades por Día de Muertos

La celebración no se limitará a Janitzio. El Gobierno de Michoacán informó que el estado contará con más de 700 actividades culturales, artísticas y ceremoniales distribuidas en sus siete regiones turísticas.

La programación se desarrollará del 23 de octubre al 2 de noviembre, con acciones de logística e infraestructura turística orientadas a recibir a los visitantes durante estas fechas. La oferta incluye ferias artesanales, recorridos por el lago de Pátzcuaro, desfiles, altares tradicionales y muestras gastronómicas que buscan mostrar la diversidad cultural del estado.

¿Qué hacer en Michoacán durante Día de Muertos 2026?

Quienes planeen viajar a Michoacán durante esta temporada podrán encontrar actividades en distintos municipios y comunidades. Estas son algunas de las opciones anunciadas: