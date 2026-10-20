Se viene la Catrina monumental de 32 metros, el desfile del 31 de octubre y eventos en Chapultepec y Xochimilco

La Ciudad de México se prepara para celebrar el Día de Muertos 2026 con una programación que contempla alrededor de 5 mil actividades culturales y artísticas, entre las que destacan la tradicional Megaofrenda en el Zócalo, el desfile de Día de Muertos, exposiciones, espectáculos y una Catrina monumental de 32 metros de altura con la que el Gobierno capitalino buscará establecer un Récord Guinness.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer los detalles de las celebraciones durante el arranque de la temporada de venta de flor de cempasúchil en San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, donde adelantó que la capital tendrá una de sus programaciones más amplias para recordar a los seres queridos que han fallecido. Las actividades se distribuirán por diferentes puntos de la ciudad, con especial atención en el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Chapultepec y espacios culturales de distintas alcaldías.

La Ciudad de México se prepara para celebrar el Día de Muertos 2026 / Especial

¿Cómo será la Catrina gigante del Zócalo que buscará un Récord Guinness?

Uno de los principales atractivos del Día de Muertos 2026 será la instalación de una Catrina monumental de 32 metros de altura en el Zócalo capitalino, figura que formará parte de la Megaofrenda y con la que las autoridades buscarán obtener un reconocimiento del Récord Guinness. La estructura será elaborada por cartoneros de la Ciudad de México y tendrá un mensaje relacionado con la crítica al clasismo, retomando el carácter satírico que históricamente ha acompañado a este personaje de la cultura mexicana.

La figura se convertirá en uno de los elementos centrales de las celebraciones en la Plaza de la Constitución, donde también se instalarán cientos de flores de cempasúchil para transformar el primer cuadro de la capital en un escenario dedicado a las tradiciones mexicanas. Además, los edificios que rodean el Zócalo contarán con la iluminación ornamental característica de estas fechas, mientras que la Megaofrenda reunirá elementos representativos de la conmemoración.

Habrá una programación que contempla alrededor de 5 mil actividades culturales y artísticas / Especial

¿Cuándo será el Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX?

El tradicional Desfile de Día de Muertos se realizará el sábado 31 de octubre de 2026, en lo que será su décima edición. Para este año, las autoridades anunciaron que el recorrido comenzará en la Diana Cazadora, sobre Paseo de la Reforma, y concluirá en el Zócalo capitalino, donde se espera la llegada de miles de asistentes que podrán disfrutar de las comparsas, personajes tradicionales, música y expresiones artísticas que forman parte de esta celebración.

La edición de este año tendrá un componente cultural especial, pues estará dedicada a cuatro figuras de la historia artística de México: la escritora Nellie Campobello, el escritor Juan Rulfo, el cantante y compositor Juan Gabriel y el cineasta Emilio “El Indio” Fernández. Con este homenaje, el desfile buscará recordar a personajes que dejaron una huella importante en la literatura, la música y el cine nacional.

Clara Brugada también adelantó que el desfile será transmitido por la televisión pública, lo que permitirá seguir el recorrido a quienes no puedan acudir presencialmente. Debido a la relevancia turística de esta celebración, el Gobierno capitalino estima que la ocupación hotelera podría alcanzar 90 por ciento, aunque se trata de una proyección y no de una cifra definitiva.

La Catrina monumental de 32 metros de altura buscará establecer un Récord Guinness / Especial

Mega Procesión de Catrinas 2026: ¿qué día se realizará?

Otra de las actividades que formarán parte de la programación será la Mega Procesión de Catrinas, programada para el sábado 24 de octubre, una semana antes del desfile principal. Este evento reunirá a participantes caracterizados como Catrinas y Catrines, con maquillajes, vestuarios y elementos que recuperan la iconografía del Día de Muertos.

La procesión se suma a una agenda que busca mantener las celebraciones durante varios días y no concentrarlas únicamente en el 1 y 2 de noviembre. De esta manera, tanto habitantes de la capital como visitantes tendrán diferentes oportunidades para participar en las actividades y conocer las tradiciones que distinguen a México durante esta temporada.

Chapultepec tendrá espectáculo de luces y rodada nocturna

El Bosque de Chapultepec también será uno de los escenarios principales de las celebraciones. Entre las actividades anunciadas se encuentra una exposición lumínica denominada “Camino a la luz”, que ofrecerá una experiencia visual relacionada con el Día de Muertos dentro de uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital.

Además, se contempla una rodada ciclista nocturna que ingresará al bosque y con la que el Gobierno de la Ciudad de México buscará reunir a 250 mil participantes para intentar establecer otro récord. Esta actividad combinará el uso de la bicicleta con las celebraciones de temporada y se integrará a la programación especial preparada por las autoridades.

Por otra parte, Paseo de la Reforma contará con iluminación en sus camellones y mantendrá la presencia de alebrijes, cuya exposición podrá disfrutarse hasta el 8 de noviembre, ampliando las opciones para quienes quieran recorrer la ciudad y conocer las expresiones artísticas relacionadas con las tradiciones mexicanas.

Xochimilco celebrará Día de Muertos con obras sobre La Llorona

Las actividades también llegarán a Xochimilco, una de las alcaldías con mayor tradición durante estas fechas. De acuerdo con lo anunciado por las autoridades, se presentarán seis obras de teatro, de las cuales tres estarán dedicadas a la leyenda de La Llorona, uno de los relatos más conocidos de la cultura popular mexicana y especialmente vinculado con los canales de esta zona de la capital.

La historia de La Llorona también tendrá presencia en el Zócalo de CDMX, donde se prepara una representación con títeres dirigida al público infantil. Con esta propuesta, las autoridades buscan acercar las leyendas mexicanas a niñas y niños mediante un formato accesible para las familias que participen en las celebraciones.