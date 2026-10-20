Día de Muertos 2026 tendrá megapuente escolar; estos son los días sin clases que confirmó la SEP

El megapuente de Día de Muertos 2026 comenzará el viernes 30 de octubre, de acuerdo con el calendario oficial de la SEP./ IA

El megapuente aplicará para escuelas públicas y particulares incorporadas a la SEP en los niveles de preescolar, primaria y secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó un megapuente de cuatro días por el Día de Muertos 2026, por lo que alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un descanso prolongado a finales de octubre. De acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027, las actividades se suspenderán desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, mientras que el regreso a las aulas está programado para el martes 3.

El descanso aplicará en escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, por lo que millones de estudiantes podrán aprovechar estas fechas para participar en las celebraciones tradicionales, visitar a sus familiares o simplemente disfrutar de cuatro días consecutivos sin clases.

Aunque el megapuente coincide con una de las festividades más importantes del país, no todos los días de descanso están relacionados directamente con el Día de Muertos. La suspensión se debe a una combinación de actividades escolares, el fin de semana y una fecha marcada como inhábil para docentes y alumnos dentro del calendario de la SEP.

¿Qué días no habrá clases por el megapuente de Día de Muertos 2026?

El periodo comenzará el viernes 30 de octubre, cuando las escuelas de educación básica realizarán una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Durante esta jornada, maestros y directivos deberán presentarse a sus planteles para evaluar los avances académicos, identificar problemas relacionados con el aprendizaje y revisar las estrategias que implementarán durante los siguientes meses.

Por esta razón, los alumnos no tendrán que asistir a clases el viernes, aunque los docentes sí deberán participar en las actividades correspondientes. Este tipo de reuniones forma parte del calendario escolar y se realiza periódicamente para mejorar la organización y el funcionamiento de las escuelas.

El descanso continuará el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, días que corresponden al fin de semana. A estas fechas se sumará el lunes 2 de noviembre, cuando la SEP establece una suspensión de labores docentes con motivo de las celebraciones de Día de Muertos.

De esta manera, los estudiantes acumularán cuatro días consecutivos sin actividades escolares, mientras que el último día de clases antes del megapuente será el jueves 29 de octubre. Las actividades académicas se reanudarán el martes 3 de noviembre de 2026, conforme a lo establecido por las autoridades educativas.

Los estudiantes regresarán a clases el martes 3 de noviembre, después de disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso./ RS

El calendario del ciclo escolar 2026-2027 contempla 185 días efectivos de clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. También incluye otras suspensiones, sesiones del Consejo Técnico Escolar y periodos vacacionales que deberán respetar los planteles incorporados al Sistema Educativo Nacional.

¿El megapuente de Día de Muertos también aplica para los trabajadores?

Aunque la SEP confirmó cuatro días sin clases para los estudiantes, el descanso no será obligatorio para todas las personas que trabajan en México. La Ley Federal del Trabajo (LFT) no reconoce el 1 ni el 2 de noviembre como días de descanso obligatorio, por lo que las empresas pueden mantener sus actividades con normalidad.

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, existen fechas específicas en las que los empleados tienen derecho a descansar de manera obligatoria. Sin embargo, las celebraciones de Día de Muertos no forman parte de ese listado, por lo que los trabajadores que deban presentarse a sus empleos durante esos días recibirán el pago correspondiente a una jornada ordinaria, salvo que exista algún acuerdo diferente.

Algunas empresas pueden otorgar el lunes 2 de noviembre como día libre, pero esta decisión dependerá de sus políticas internas, contratos colectivos o acuerdos con los empleados. Por ello, el megapuente escolar no debe confundirse con un periodo de vacaciones obligatorio para todos los sectores laborales.

En México, el Día de Muertos se celebra principalmente el 1 y 2 de noviembre, fechas dedicadas a recordar a los seres queridos que han fallecido. La tradición reúne elementos de las culturas originarias con celebraciones católicas como el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.

Durante estas jornadas, las familias acostumbran colocar ofrendas, decorar altares con flores de cempasúchil, encender veladoras y visitar los cementerios, además de participar en festivales y actividades culturales organizadas en distintas comunidades del país.