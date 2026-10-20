¿Es malo poner el altar de muertos antes de tiempo? Esto dice la tradición mexicana

Las familias mexicanas preparan sus ofrendas de acuerdo con sus creencias y tradiciones. / iStock

Aunque muchas familias esperan hasta finales de octubre para colocar la ofrenda, no existe una regla general que prohíba adelantarla

Colocar el altar de muertos antes de tiempo no significa atraer mala suerte ni incumplir una regla general de la tradición mexicana. Aunque muchas familias acostumbran preparar sus ofrendas durante los últimos días de octubre, cada hogar puede decidir cuándo instalarla, de acuerdo con sus creencias y costumbres.

El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México. Durante esta temporada, las familias colocan fotografías, veladoras, flores de cempasúchil, pan de muerto y alimentos para recordar a sus seres queridos fallecidos.

¿Qué pasa si pones la ofrenda antes del 27 de octubre?

Adelantar la colocación del altar no impide, según una regla general, que las ánimas lleguen a la ofrenda. Las fechas dependen de las tradiciones regionales y de las costumbres que cada familia conserva.

Algunos hogares comienzan a preparar sus altares desde mediados de octubre para tener todo listo antes de los días principales de la celebración. Otros prefieren colocar las fotografías, los alimentos y las veladoras conforme se acercan las fechas que acostumbran conmemorar.

Por ello, quienes deseen seguir el calendario tradicional de su familia pueden instalar los elementos decorativos con anticipación y añadir los alimentos u objetos personales más cerca de los días dedicados a sus difuntos.

Lo importante es conservar el significado de la ofrenda como un espacio de memoria, homenaje y convivencia familiar.

¿Qué día se pone el altar de muertos en México?

Aunque las fechas pueden variar según la región, algunas tradiciones populares relacionan los últimos días de octubre con la llegada de diferentes ánimas.

Este es un calendario de las fechas que se mencionan en algunas costumbres mexicanas: 27 de octubre: se recuerda a las mascotas fallecidas.

28 de octubre: se honra a quienes murieron de forma repentina o trágica.

29 de octubre: algunas tradiciones recuerdan a las personas que fallecieron ahogadas.

30 de octubre: se dedica, en ciertas versiones, a las almas olvidadas o sin familiares que les preparen una ofrenda.

31 de octubre: es una jornada de preparación y, en algunas creencias, se recuerda a bebés que no nacieron o fallecieron sin bautismo.

1 de noviembre: Día de Todos los Santos, asociado tradicionalmente con los niños fallecidos.

2 de noviembre: Día de los Fieles Difuntos, dedicado principalmente a recordar a los adultos fallecidos. Estas fechas no conforman un calendario universal. Sus significados pueden cambiar entre comunidades y familias, por lo que no todas las personas siguen la misma secuencia.

Colocar el altar antes de las fechas tradicionales no le resta significado a la ofrenda, una de las costumbres más representativas de México. / iStock

¿Cuándo se debe quitar el altar de muertos?

En muchos hogares, la ofrenda se retira después del 2 de noviembre, cuando concluyen los días principales de la celebración. Sin embargo, otras familias mantienen el altar durante más tiempo, de acuerdo con sus creencias y costumbres.

Tampoco existe una fecha obligatoria para desmontarlo en todo México. La decisión depende de las tradiciones de cada hogar y del tiempo que se quiera conservar este espacio dedicado a los seres queridos.

Los alimentos perecederos deben retirarse antes de que se descompongan, mientras que las fotografías, las figuras y los adornos pueden guardarse para reutilizarlos el siguiente año.

El altar de muertos representa una forma de mantener viva la memoria de quienes ya no están. Por ello, colocarlo antes de tiempo no le resta significado a la tradición: cada familia puede preparar su ofrenda de acuerdo con sus posibilidades, creencias y formas de recordar a sus seres queridos.