Terremoto de magnitud 7 sacude el Tíbet: reportan 16 muertos y 32 heridos en China

Un terremoto de magnitud 7 sacudió el Tíbet, China, y dejó al menos 16 muertos y 32 heridos, según reportes oficiales. / Especial

El sismo derrumbó al menos 339 viviendas en la región de Nagqu; continúan las labores de búsqueda y rescate, mientras equipos de emergencia habilitan refugios para las personas afectadas

Un terremoto de magnitud 7 sacudió el norte del Tíbet en China y dejó al menos 16 personas muertas y 32 heridas, además de provocar el derrumbe de cientos de viviendas en la región de Nagqu, de acuerdo con información difundida por medios oficiales chinos.

Las labores de búsqueda y rescate continuaban después de que el movimiento telúrico provocara daños en al menos 339 viviendas, según la oficina de medios de Nagqu, que citó a funcionarios del gobierno municipal.

Del total de personas lesionadas, 11 se encontraban en estado grave y 21 presentaban heridas leves. Ante la emergencia, equipos de la policía y de los departamentos de bomberos comenzaron a instalar tiendas de campaña para alojar a quienes perdieron sus hogares o tuvieron que abandonar sus viviendas.

¿Dónde ocurrió el terremoto de magnitud 7 en el Tíbet?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó que el sismo se registró a las 22:33 horas, tiempo local, con epicentro a 191 kilómetros al este-noreste de Nagqu, en una zona de gran altitud y escasamente poblada del norte del Tíbet.

El organismo estadounidense situó la profundidad del movimiento telúrico en 18 kilómetros, mientras que la agencia oficial china Xinhua reportó que el Centro de Redes Sismológicas de China la calculó en 10 kilómetros.

Nagqu se encuentra a más de 300 kilómetros al norte de Lhasa, la capital de la región autónoma del Tíbet.

¿Cuántas viviendas colapsaron por el sismo?

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, el terremoto provocó el derrumbe de al menos 339 viviendas. Los equipos de emergencia continuaban con las labores de búsqueda y rescate para localizar a posibles víctimas y atender a la población afectada.

Como parte de la respuesta, elementos de la policía y bomberos trabajaban en la instalación de tiendas de campaña para ofrecer alojamiento temporal a las personas desplazadas.

Las autoridades mantenían las tareas de atención mientras se evaluaban las consecuencias del movimiento telúrico.

El sismo registrado el 22 de octubre provocó daños en viviendas y movilizó a los servicios de emergencia en la región china. / X

El sismo más fuerte en cinco años en la región

La televisora estatal china CCTV reportó que el terremoto fue el de mayor magnitud registrado en la región durante los últimos cinco años.

La emergencia se produjo en una zona de gran altitud y baja densidad de población, condiciones que forman parte del contexto geográfico en el que se desarrollaban las labores de rescate.