Emmanuel ofrecerá un concierto gratuito en la alcaldía Tláhuac el próximo 1 de noviembre, como parte de las celebraciones por el Día de Muertos 2026. / @EmmanuelOficial

El cantante se presentará en Tláhuac como parte del Festival Internacional del Día de Muertos 2026. Conoce cuándo será el espectáculo y qué otros artistas forman parte de la cartelera

El cantante mexicano Emmanuel ofrecerá un concierto gratuito en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, el domingo 1 de noviembre de 2026, como parte del Festival Internacional del Día de Muertos. La presentación está programada de las 21:00 a las 00:00 horas en la explanada de la demarcación.

El espectáculo será una de las actividades musicales del festival, que reunirá a diferentes agrupaciones y artistas en distintos espacios de Tláhuac para celebrar el Día de Muertos.

¿Cuándo y dónde será el concierto gratis de Emmanuel?

Quienes quieran asistir al concierto de Emmanuel podrán acudir a la explanada de la alcaldía Tláhuac el domingo 1 de noviembre. Estos son los datos principales del espectáculo: Fecha: domingo 1 de noviembre de 2026.

Horario: de 21:00 a 00:00 horas.

Lugar: explanada de la alcaldía Tláhuac, CDMX.

Costo: gratuito, según la información publicada sobre el festival. La presentación está contemplada dentro del Festival Internacional del Día de Muertos Tláhuac 2026. Se recomienda consultar los canales oficiales de la alcaldía para confirmar cualquier actualización de horarios, accesos o logística.

¿Qué canciones podría interpretar Emmanuel en el concierto?

Con una trayectoria de varias décadas, Emmanuel cuenta con un repertorio de baladas y canciones pop reconocidas por distintas generaciones. Entre los temas más conocidos del cantante se encuentran La chica de humo, Toda la vida, Insoportablemente bella, Bella señora y Todo se derrumbó dentro de mí.

Estas canciones forman parte de los éxitos que han acompañado su carrera musical. Sin embargo, no se ha confirmado un repertorio oficial para esta presentación, por lo que no es posible asegurar cuáles interpretará durante el concierto en Tláhuac.

El cantante Emmanuel llegará a la Ciudad de México con sus grandes éxitos en una presentación gratuita programada en Tláhuac. / @EmmanuelOficial

¿Qué otros artistas se presentarán en el Festival de Día de Muertos de Tláhuac?