Miroslav Ü ofrecerá un concierto gratuito de música electrónica en la Ciudad de México este domingo 25 de octubre./Especial

El productor oaxaqueño llevará su mezcla de música electrónica y lenguas indígenas al Monumento a la Revolución este domingo 25 de octubre. La presentación será gratuita y formará parte de una feria cultural en la CDMX

El Monumento a la Revolución será escenario de una fiesta electrónica gratuita este domingo 25 de octubre, con la presentación de Miroslav Ü, DJ y productor oaxaqueño que mezcla música electrónica con elementos de las culturas indígenas de México. El espectáculo formará parte de PAQUILIZTLI, la Feria de las Ferias de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México.

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La presentación está programada para las 18:45 horas y no tendrá costo de entrada. La feria, organizada por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), se realizará del 23 de octubre al 1 de noviembre, con actividades diarias de 11:00 a 20:00 horas.

La presentación forma parte de PAQUILIZTLI, una feria dedicada a los pueblos y barrios originarios de la CDMX./Especial

¿Cuándo será el concierto gratis de Miroslav Ü?

El espectáculo se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución, ubicado en la Plaza de la República, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. El DJ se presentará el domingo 25 de octubre como parte de la programación musical de PAQUILIZTLI, una feria dedicada a mostrar la diversidad cultural de los pueblos y barrios originarios de la capital.

Además del concierto, las personas que visiten el lugar podrán encontrar artesanías, comida tradicional y actividades culturales durante los días que dure la feria. La programación musical incluye otras presentaciones de música y danza, con horarios distribuidos a lo largo de la tarde.

Para llegar al recinto, se puede utilizar la estación Revolución de la Línea 2 del Metro, así como las opciones de transporte público que circulan por la zona. Debido a que el acceso es gratuito, se recomienda llegar con anticipación para disfrutar de la presentación.

La propuesta musical de Miroslav Ü combina ritmos electrónicos con sonidos y expresiones de las culturas indígenas./Especial

¿Quién es Miroslav Ü, el DJ que mezcla música electrónica y lenguas indígenas?

Miroslav Ü, cuyo nombre real es Uriel Mendoza, es originario de Oaxaca de Juárez y creció en Santo Domingo Tehuantepec, en el Istmo de Tehuantepec. Su proyecto musical combina ritmos electrónicos con sonidos tradicionales y poesía en lenguas indígenas como el zapoteco, mixteco, náhuatl y maya.

Uno de los elementos que distingue al productor es el uso de máscaras inspiradas en animales, relacionadas con las tonas y los nahuales de la tradición zapoteca. Estas piezas son diseñadas por artesanos y forman parte de la imagen con la que se presenta en sus espectáculos.