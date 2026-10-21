Como cada año, el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez impulsará la economía capitalina con millones de pesos y alta demanda turística

La Fórmula 1 en la Ciudad de México se prepara para generar una derrama económica de 22 mil 228 millones de pesos durante su edición de 2026, de acuerdo con las estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco). Esta cifra representa un aumento del 6.5 por ciento a lo obtenido en 2025, en un evento que atrae la actividad turística y comercial de la capital.

El Gran Premio de México 2026 se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con la expectativa de atraer a aficionados nacionales e internacionales. La competencia no sólo concentra la atención en la pista, también impulsa el consumo en distintos sectores de la economía.

Vicente Gutiérrez Camposeco, dirigente del organismo empresarial, explicó que este repunte financiero beneficiará de forma directa a sectores como el hospedaje, la gastronomía, el transporte y el entretenimiento en toda la metrópoli.

El Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá la Fórmula 1 del 30 de octubre al 1 de noviembre| IMAGO 7

Hoteles y turismo, entre los principales beneficiados

Uno de los sectores que anticipa mayor movimiento es el hotelero. La Canaco prevé una ocupación de entre 85 y 95 por ciento durante los días del evento, con ingresos estimados en 366 millones 954 mil pesos por hospedaje. La llegada de visitantes también favorecería a plataformas de alojamiento, agencias de viajes, guías turísticos y servicios de traslado.

Las proyecciones del organismo empresarial contemplan que la venta de boletos genere alrededor de 8 mil 420 millones de pesos, mientras que los servicios de guías turísticos, agencias de viajes y traslados aportarían otros 4 mil 518 millones de pesos en ventas. Estas actividades forman parte del movimiento económico que acompaña a uno de los eventos deportivos internacionales de mayor demanda en México.

La Canaco CDMX prevé una ocupación hotelera de hasta el 95% durante el Gran Premio de México | IMAGO7

Restaurantes y comercios esperan mayor consumo

El impacto también alcanzaría a restaurantes, cafeterías, bares, museos, recintos turísticos, tiendas de artesanías y servicios de transporte por aplicación. La concentración de visitantes durante el fin de semana representa una oportunidad para negocios de distintos tamaños, especialmente aquellos ubicados en zonas con alta afluencia de aficionados y turistas.