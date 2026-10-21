Cuatro ejemplares procedentes de Francia y Alemania llegan a Jalisco tras un viaje de miles de kilómetros.

El Zoológico Guadalajara se prepara para recibir a cuatro rinocerontes blancos provenientes de Europa, en un traslado internacional como parte de un programa de conservación animal. Los ejemplares, tres hembras y un macho, viajarán desde Francia y Alemania para incorporarse a las instalaciones del recinto tapatío.

Se trata de Salma, Moana, Lewa y Wami, animales que fueron seleccionados como parte de un programa de cooperación entre zoológicos. El recorrido contempla cerca de 10 mil kilómetros y requirió más de un año de preparación, con entrenamiento para facilitar su ingreso a las cajas de transporte y reducir el estrés durante el viaje.

Salma, Moana, Lewa y Wami formarán parte del recinto tapatío / @ZooGuadalajara

¿Quiénes son los cuatro rinocerontes?

Salma, de cinco años, y Moana, de nueve, proceden del Serengeti Park, en Alemania. Lewa, de cuatro años, llega del Safari de Peaugres, mientras que Wami, un macho de 15 años, proviene del Parc Zoologique de París, ambos en Francia.

Los rinocerontes pasarán por cuarentena antes de recibir visitantes / @ZooGuadalajara

El traslado se realiza en coordinación con instituciones europeas y forma parte del Programa Ex Situ de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA). Esta iniciativa busca mantener poblaciones saludables y diversidad genética mediante la colaboración entre recintos, con planes de manejo y cuidado especializados.

¿Cuándo podrá visitarlos el público?

Aunque la llegada está prevista para este miércoles 21 de octubre, los cuatro rinocerontes no estarán disponibles para los visitantes inmediatamente. Primero deberán ingresar a un espacio acondicionado para su recepción, donde pasarán por un periodo de cuarentena, revisiones veterinarias y adaptación a su nuevo entorno.