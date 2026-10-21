Un incendio en la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva provocó la suspensión del servicio en el tramo de Chabacano a Pantitlán

La Línea 9 del Metro de la Ciudad de México mantiene afectaciones este miércoles 21 de octubre, luego del incendio registrado la noche del martes en la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva. Este incidente obligó a suspender la circulación de los trenes en el tramo que conecta de Chabacano con Pantitlán, una de las rutas que son utilizadas diariamente por miles de usuarios.

Los primeros reportes señalan que el fuego habría comenzado por la quema de basura debajo de la estructura elevada y se extendió hasta la zona de vías. El incidente alcanzó cableado de alta tensión y fibra óptica, lo que provocó daños en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, situación por la que miembros de emergencias y mantenimiento realizan trabajos de revisión y reparación.

Imágenes del incendio de la Línea 9 del Metro / Captura de pantalla

¿Qué estaciones de L9 están cerradas?

Las estaciones que permanecen sin servicio de trenes en el tramo afectado son Jamaica, Mixiuhca, Velódromo, Ciudad Deportiva, Puebla y Pantitlán. La suspensión modificó los traslados de quienes utilizan esta línea para llegar a sus centros de trabajo, escuelas y otros puntos de la capital.

Unidades de RTP apoyan el traslado de pasajeros en el tramo afectado / @Metro_CDMX

Servicio complementario tras cierre de L9

Ante la emergencia, el Metro mantiene un servicio provisional de Tacubaya a Chabacano, en ambos sentidos. Para cubrir el tramo suspendido, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan apoyo gratuito a los usuarios, quienes deben considerar tiempos adicionales para completar sus recorridos.

Autoridades revisan daños en instalaciones

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que el incendio fue atendido por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Tras controlar el fuego, personal técnico comenzó la revisión del cableado y de las instalaciones fijas para determinar el alcance de los daños y avanzar en la recuperación del servicio.

Usuarios ocupan unidades de RTP para los traslsados ante la ausencia de servicio en la Línea 9 del Metro / Metro_CDMX