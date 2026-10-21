¿Te duele el cuello al usar el celular? Podrías estar sufriendo el síndrome del cuello de texto

El ISSSTE advierte que mantener la cabeza inclinada durante largos periodos al utilizar dispositivos electrónicos puede provocar dolor

El uso constante del teléfono celular se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana, ya sea para trabajar, estudiar, revisar redes sociales o comunicarnos con otras personas. Sin embargo, pasar demasiado tiempo mirando la pantalla con la cabeza inclinada hacia adelante puede generar molestias físicas que muchas veces ignoramos, especialmente en el cuello y los hombros. De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), esta postura puede favorecer la aparición de una afección musculoesquelética conocida como síndrome del cuello de texto.

Aunque inicialmente las molestias pueden parecer consecuencia del cansancio o de permanecer varias horas en una misma posición, mantener una postura inadecuada de manera prolongada puede aumentar la tensión sobre los músculos y estructuras de la columna cervical. El problema no está únicamente relacionado con los teléfonos celulares, pues también puede presentarse al utilizar tabletas, computadoras y otros dispositivos electrónicos cuando las personas adoptan posiciones que obligan a inclinar constantemente la cabeza.

El uso constante del teléfono celular se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana y nos puede traer problemas / Magnific

¿Qué es el síndrome del cuello de texto y por qué aparece?

El síndrome del cuello de texto, también conocido como text neck, es un término utilizado para describir las molestias musculoesqueléticas relacionadas con la posición inclinada de la cabeza durante el uso prolongado de dispositivos electrónicos. Esta postura genera una mayor exigencia sobre los músculos del cuello, especialmente cuando se mantiene durante periodos extensos sin descansos o cambios de posición.

Según la información difundida por el ISSSTE, la columna cervical soporta una carga mayor conforme la cabeza se inclina hacia adelante, lo que puede provocar tensión muscular y molestias en diferentes partes del cuerpo. Aunque mirar el celular durante algunos minutos no significa que una persona desarrollará necesariamente este problema, repetir la misma postura durante muchas horas puede contribuir a la aparición de dolor, rigidez y otras molestias.

Una de las situaciones más comunes ocurre cuando las personas sostienen el teléfono a la altura del pecho o del abdomen y bajan la cabeza para observar la pantalla. Esta posición puede mantenerse durante largos periodos mientras se revisan mensajes, videos o redes sociales, sin que el usuario sea consciente de la tensión que está generando sobre su cuello.

Pasar demasiado tiempo mirando la pantalla con la cabeza inclinada hacia adelante puede generar molestias físicas / Magnific

¿Cuáles son los síntomas del síndrome del cuello de texto?

El ISSSTE señala que las molestias relacionadas con esta afección pueden manifestarse de distintas maneras, dependiendo del tiempo que una persona permanezca en una postura inadecuada y de sus condiciones físicas. Entre los síntomas más comunes destacan las contracturas musculares en el cuello y los hombros, así como una sensación de rigidez que puede dificultar ciertos movimientos de la cabeza.

También pueden presentarse dolores de cabeza, molestias en los hombros y brazos, dolor persistente en la región cervical y fatiga visual, especialmente cuando el uso de dispositivos electrónicos se prolonga durante varias horas. Estas manifestaciones no siempre aparecen al mismo tiempo y tampoco son exclusivas del síndrome del cuello de texto, por lo que resulta importante prestar atención a su frecuencia e intensidad.

El dolor puede comenzar como una molestia ligera después de utilizar el teléfono durante mucho tiempo, pero en algunos casos puede mantenerse incluso cuando la persona deja de mirar la pantalla. Si las molestias son recurrentes, empeoran o interfieren con las actividades cotidianas, lo recomendable es acudir con un profesional de la salud para recibir una valoración adecuada y descartar otras causas.

El síndrome del cuello de texto, también conocido como text neck / Magnific

¿Es cierto que mirar el celular puede generar una carga de 27 kilos sobre el cuello?

Uno de los datos más llamativos difundidos por el ISSSTE está relacionado con la carga que puede experimentar la columna cervical cuando una persona inclina demasiado la cabeza. De acuerdo con la institución, una inclinación de 60 grados hacia adelante puede generar una carga equivalente a aproximadamente 27 kilogramos sobre el cuello.

Esta cifra es una estimación biomecánica utilizada para ilustrar cómo aumenta la exigencia sobre la columna cervical conforme cambia la posición de la cabeza. No significa que la cabeza pese realmente 27 kilogramos, sino que la inclinación modifica las fuerzas que deben soportar las estructuras del cuello.

Por ello, mantener el celular demasiado abajo durante largos periodos puede aumentar el esfuerzo muscular necesario para sostener la cabeza. La recomendación es procurar una postura cómoda, evitar permanecer inmóvil demasiado tiempo y realizar descansos frecuentes para disminuir la tensión acumulada.

¿Cómo prevenir el síndrome del cuello de texto?

Para reducir el riesgo de desarrollar molestias relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos, el ISSSTE recomienda realizar pausas activas cada 20 a 30 minutos. Estos descansos permiten cambiar de posición, relajar los músculos y evitar que el cuello permanezca inclinado durante periodos prolongados. No es necesario dejar de utilizar el celular por completo, sino modificar algunos hábitos que pueden favorecer la aparición de dolor.

Otra de las principales recomendaciones consiste en mantener el teléfono, la tableta o el monitor aproximadamente a la altura de los ojos, de manera que no sea necesario inclinar constantemente la cabeza hacia adelante. También es conveniente adoptar una posición cómoda, mantener los hombros relajados y evitar permanecer demasiado tiempo encorvado mientras se utiliza la pantalla.

El instituto aconseja incorporar ejercicios suaves de movilidad y estiramiento, como movimientos controlados del cuello y estiramientos de hombros y brazos. Estas actividades pueden ayudar a reducir la tensión muscular, siempre que se realicen sin provocar dolor y de acuerdo con las condiciones físicas de cada persona.

¿Cuándo debes acudir al médico por dolor de cuello?

Aunque muchas molestias cervicales pueden estar relacionadas con posturas mantenidas durante el trabajo o el uso de dispositivos electrónicos, no todos los dolores de cuello tienen la misma causa. Por ello, cuando el malestar persiste, aumenta o se presenta de manera recurrente, es importante solicitar una valoración médica en lugar de asumir que se trata únicamente del síndrome del cuello de texto.