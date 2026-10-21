Familiares de personas desaparecidas mantienen la protesta a la altura de Plazas Outlet Lerma para exigir avances en las investigaciones; cientos de automovílistas enfrentan retrasos tras cierre de las vialidades

A casi un día de que comenzarán las protestas, la carretera México-Toluca permanece afectada este miércoles 21 de octubre por el bloqueo de familiares de personas desaparecidas, quienes exigen respuestas a las autoridades del Estado de México sobre la búsqueda de sus seres queridos. La protesta se concentra a la altura de Plazas Outlet Lerma, donde los vehículos acumulan largas filas.

Cabe mencionar que la movilización comenzó el martes 20 de octubre y se prolongó durante la noche, sin que hasta los primeros reportes de este miércoles se alcanzara un acuerdo para liberar por completo la vialidad. La protesta mantiene complicaciones para quienes viajan desde el Valle de Toluca hacia la Ciudad de México, una de las rutas más transitadas de la región.

El bloqueo en la México-Toluca provoca largas filas y retrasos hacia la CDMX / Captura de pantalla

¿Dónde está el bloqueo en la México-Toluca?

El cierre se localiza en el kilómetro 48+200, aproximadamente, a la altura de Plazas Outlet Lerma, en dirección a la Ciudad de México. La circulación se ha visto seriamente afectada por la presencia de manifestantes y las filas de vehículos particulares y unidades de carga que esperan avanzar.

En la protesta participan familiares e integrantes de colectivos como Mariposas Buscando Corazones, Justicia Nacional y Flores en el Corazón. Con pancartas, fotografías y fichas de búsqueda, los manifestantes exigen avances en las investigaciones y una respuesta directa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Familiares de desaparecidos exigen avances en las investigaciones en el Estado de México / Redes Sociales

Ante la ausencia de información, las familian han solicitado la intervención de las autoridades y del fiscal estatal, José Luis Cervantes Martínez, esto luego de las múltiples denuncias en distintos casos de desaparición. Aunque no hubo acercamientos con autoridades durante la madrugada, la protesta continuó y no se había informado una hora definitiva para la reapertura de la carretera.

Rutas alternas por el cierre vial

Ante las afectaciones, una de las opciones para los automovilistas es utilizar la carretera libre México-Toluca. También se puede considerar el trayecto por San Pedro Tultepec y San Pedro Cholula para rodear la zona de Lerma, así como las conexiones hacia la carretera estatal Tenango-La Marquesa.