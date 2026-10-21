El holograma obtenido durante la verificación determina buena parte de las restricciones del Hoy No Circula en CDMX / Magnific

Conoce qué vehículos pueden circular diariamente y cuáles deben descansar durante la semana o los sábados

Tener un automóvil en la Ciudad de México no significa necesariamente que pueda utilizarse todos los días. Además de su antigüedad y condiciones mecánicas, uno de los factores fundamentales para determinar cuándo puede circular es el holograma obtenido durante la verificación vehicular, ya que de éste dependen las restricciones contempladas dentro del programa Hoy No Circula.

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Por ello, no existe una cantidad de años que aplique de manera idéntica para todos los automóviles. Hay vehículos que pueden mantenerse exentos de las restricciones durante determinado periodo, mientras que otros deben dejar de circular un día entre semana, determinados sábados o incluso todos los sábados, dependiendo del holograma asignado y de las disposiciones ambientales vigentes.

Tener un automóvil en la Ciudad de México no significa necesariamente que pueda utilizarse todos los días / Magnific

¿Qué autos pueden circular todos los días en CDMX?

Los vehículos con hologramas 00 y 0 se encuentran entre aquellos que pueden quedar exentos de las restricciones ordinarias del programa Hoy No Circula, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para obtener estas constancias durante su proceso de verificación.

En el caso de los automóviles nuevos que califican para el holograma 00, el beneficio permite mantener una exención temporal de las restricciones ordinarias. El periodo aplicable depende de las condiciones previstas para la constancia y del cumplimiento de los requisitos correspondientes, por lo que el conductor debe revisar la vigencia indicada para su vehículo.

También existen condiciones especiales para los vehículos eléctricos, que debido a sus características pueden acceder a beneficios ambientales que les permiten circular diariamente. Esto los diferencia de las unidades de combustión interna sujetas periódicamente a la verificación y a las restricciones establecidas conforme al holograma obtenido.

Hay vehículos que pueden mantenerse exentos de las restricciones durante determinado periodo / Magnific

¿Qué pasa con los autos que tienen holograma 1?

Los vehículos que obtienen holograma 1 sí están sujetos al Hoy No Circula. De acuerdo con el esquema del programa, estas unidades deben suspender su circulación un día entre semana, determinado por la terminación de la placa y el color del engomado.

Además, estos vehículos tienen restricciones durante algunos sábados. El calendario distingue las unidades dependiendo de si el último dígito numérico de la matrícula es par o non, lo que determina cuáles sábados del mes deben permanecer fuera de circulación.

Esto significa que un automóvil con holograma 1 ya no puede circular todos los días, por lo que el propietario debe consultar tanto la terminación de sus placas como el calendario antes de utilizarlo, especialmente durante los fines de semana.

También existen condiciones especiales para los vehículos eléctricos / Magnific

¿Qué autos con holograma 2 dejan de circular?

Las restricciones aumentan para los automóviles que cuentan con holograma 2. Estas unidades dejan de circular un día entre semana, nuevamente conforme al último dígito de la placa y el color del engomado, además de tener restricciones todos los sábados.

En consecuencia, el holograma 2 representa una diferencia considerable frente a las constancias que permiten estar exento de las limitaciones habituales del programa.

Por ello, conocer únicamente el modelo o año del automóvil no es suficiente para determinar cuántos días puede utilizarse. El holograma y la matrícula son datos fundamentales para consultar las restricciones que corresponden a cada unidad.

¿Qué día no circula mi auto?

El día de descanso entre semana se determina mediante el color del engomado y la terminación numérica de la placa. Por ello, dos vehículos del mismo año e incluso del mismo modelo podrían estar sujetos a diferentes días de descanso si sus matrículas terminan en números distintos.

Además, durante una contingencia ambiental pueden implementarse medidas extraordinarias que modifiquen temporalmente las condiciones habituales de circulación. Esto significa que incluso algunos vehículos que normalmente circulan pueden enfrentar restricciones adicionales cuando las autoridades ambientales activan protocolos especiales.

La recomendación para los automovilistas es revisar el calendario oficial antes de realizar sus recorridos, particularmente cuando exista una contingencia o se anuncien modificaciones temporales al programa.

¿Los autos antiguos pueden circular diariamente?

Los propietarios de vehículos con una antigüedad considerable también pueden acceder a un tratamiento específico cuando sus unidades cumplen los requisitos para ser reconocidas oficialmente como autos antiguos.

Para realizar el trámite de placas de auto antiguo en la Ciudad de México, el vehículo debe contar con al menos 30 años de antigüedad y conservar como mínimo el 80% de sus piezas y componentes originales.

Uno de los primeros pasos consiste en obtener un dictamen técnico del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC) del Instituto Politécnico Nacional, mediante una inspección físico-mecánica que permita determinar que la unidad reúne las características necesarias.

¿Cómo tramitar placas de auto antiguo en CDMX?

Después de obtener el dictamen correspondiente, el propietario debe reunir documentos como identificación oficial, comprobante de domicilio, factura o documento que acredite la propiedad y la documentación correspondiente a las placas anteriores, además de verificar que el automóvil no tenga adeudos que impidan completar el procedimiento.

La documentación requerida debe enviarse para su validación y, una vez que la Secretaría de Movilidad (Semovi) autorice continuar con el proceso, se genera la línea de captura para realizar el pago de derechos. Posteriormente se agenda una cita en la que deberán presentarse los documentos originales para recibir las placas, engomado y tarjeta de circulación.