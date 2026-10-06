El vehículo rompió una de las protecciones del estacionamiento y terminó volcado en la parte baja del centro comercial; servicios de emergencia acudieron a la zona de Coapa

Una camioneta terminó completamente volcada después de caer desde el estacionamiento de Galerías Coapa, al sur de la Ciudad de México, durante la mañana de este martes 6 de octubre de 2026. El accidente provocó la llegada de policías, paramédicos y otros cuerpos de emergencia al centro comercial ubicado en las inmediaciones de Calzada del Hueso y Canal de Miramontes.

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Las primeras imágenes difundidas desde el lugar mostraron al vehículo con las llantas hacia arriba en uno de los accesos internos de la plaza y parte de la estructura de protección del estacionamiento dañada. La unidad habría atravesado la barrera antes de precipitarse hacia el nivel inferior, aunque las autoridades todavía no han detallado públicamente la mecánica exacta del accidente.

La emergencia generó movimiento de unidades de seguridad y atención prehospitalaria en los alrededores del complejo comercial. Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó asistencia a la mujer que conducía la camioneta después de que fue auxiliada por policías en el sitio. Los reportes disponibles indican que se encontraba fuera de peligro.

¿Desde qué piso cayó la camioneta en Galerías Coapa?

Los primeros reportes presentan versiones diferentes sobre la altura desde donde se precipitó el vehículo. Información difundida inicialmente señaló que habría caído desde un tercer nivel, mientras que publicaciones posteriores ubicaron el punto de salida en el primer piso del estacionamiento. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un reporte público que permita establecer con certeza cuál de las dos versiones es correcta.

Lo que sí muestran los reportes del lugar es que la camioneta atravesó una barrera de contención y terminó en una zona inferior del estacionamiento. La caída causó daños visibles tanto en el vehículo como en la estructura que delimita uno de los niveles de la plaza, sin que hasta ahora se hayan reportado otras unidades afectadas directamente.

El incidente ocurrió en Galerías Coapa, cerca de Calzada del Hueso y Canal de Miramontes./ X: @CI_CDMX

Una de las primeras versiones sobre la mecánica del accidente señala que la conductora habría acelerado en dirección a la protección del estacionamiento antes de que la camioneta rompiera la estructura y cayera. Sin embargo, esa información permanece como preliminar y todavía se desconoce si ocurrió debido a una falla mecánica, una equivocación al conducir u otra circunstancia.

Conductora fue atendida tras el accidente en Coapa

Después de la caída, la mujer fue valorada por personal médico. Aunque inicialmente circularon versiones que señalaban que había resultado ilesa, reportes posteriores precisaron que requirió atención de los servicios de emergencia, pero su estado fue reportado fuera de peligro. Hasta ahora no existe información sobre otras personas lesionadas.

Elementos de emergencia también revisaron la zona donde quedó la camioneta para descartar riesgos adicionales derivados del impacto. El incidente provocó algunas complicaciones para la circulación en los alrededores, particularmente en Canal de Miramontes, mientras continuaban las maniobras relacionadas con la atención del accidente.