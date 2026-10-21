Meredith falleció en el Hospital Universitario de Monterrey después de recibir atención médica. La Fiscalía investiga las circunstancias de su muerte y espera los resultados de los estudios forenses para determinar qué ocurrió

Una niña de cinco años, identificada como Meredith, falleció el 19 de octubre en el Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León, luego de permanecer internada por problemas de salud y lesiones que despertaron sospechas de un posible caso de maltrato infantil.

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La menor vivía en el municipio de General Escobedo. Tras su fallecimiento, personal médico dio aviso a las autoridades ministeriales, que iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias en las que la pequeña resultó lesionada y determinar qué provocó su muerte.

La menor vivía en el municipio de General Escobedo y fue trasladada al hospital por complicaciones de salud./@pixabay

¿Qué se sabe del caso de Meredith en Nuevo León?

De acuerdo con los reportes publicados por medios locales, la madre llevó a la niña a una clínica particular de Escobedo el 10 de octubre, debido a que presentaba golpes y rasguños. Al complicarse su estado de salud, la menor fue trasladada al Hospital Universitario para recibir atención especializada.

Durante la revisión médica, el personal detectó lesiones que generaron sospechas de un posible maltrato infantil, por lo que notificó a las autoridades. Según información difundida por medios locales, la madre declaró que la niña se provocaba las lesiones al golpearse con distintos objetos; esta versión deberá ser investigada.

La menor permaneció hospitalizada mientras los médicos intentaban salvarle la vida, pero finalmente falleció el 19 de octubre. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que las lesiones hayan sido consecuencia de una agresión, por lo que las autoridades deberán determinar cómo ocurrieron los hechos.

Los médicos detectaron lesiones que despertaron sospechas de un posible caso de maltrato infantil./@pixabay

¿Qué investiga la Fiscalía de Nuevo León?

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una investigación para establecer la causa de muerte y determinar si existió algún delito. Para ello, se esperan los resultados de la autopsia y de los estudios periciales, que permitirán conocer si el fallecimiento estuvo relacionado con las lesiones, una enfermedad u otra complicación médica.

Además, las autoridades buscan reconstruir lo ocurrido antes de que Meredith fuera ingresada al hospital. Los testimonios de familiares, personal médico y otras personas que puedan aportar información serán importantes para esclarecer las circunstancias del caso.