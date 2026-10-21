Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una nueva marcha este miércoles en la Ciudad de México, programada para las 15:00 horas. La protesta partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en medio de las inconformidades por el aumento salarial y las condiciones laborales del personal.
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La movilización forma parte de una serie de manifestaciones realizadas durante octubre. Los inconformes buscan que sus demandas sean atendidas por las autoridades y la dirigencia sindical, por lo que se espera la participación de trabajadores en activo y jubilados.
¿Qué calles podrían verse afectadas por la marcha del IMSS?
De acuerdo con los reportes sobre la movilización, los contingentes partirán del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en avenida Cuauhtémoc 330, con dirección a las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma 476. Sin embargo, el recorrido podría cambiar, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.
Entre las vialidades que podrían registrar afectaciones se encuentran avenida Cuauhtémoc, Eje 3 Sur, Baja California, Viaducto, avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma. Los posibles cierres dependerán del avance de los manifestantes, por lo que no significa que todas estas calles permanezcan bloqueadas durante toda la tarde.
Para evitar las zonas con mayor concentración de personas, los automovilistas pueden considerar como alternativas avenida Doctor José María Vértiz, avenida Chapultepec, Circuito Interior, Eje 4 Sur y Anillo Periférico, según las condiciones del tránsito. También podrían presentarse modificaciones en el servicio del Metrobús, principalmente en las líneas 1, 3, 4 y 7, por lo que se recomienda consultar sus avisos antes de salir.
¿Por qué vuelven a marchar los trabajadores del IMSS?
Una de las principales exigencias es un aumento salarial directo del 10%. Los trabajadores consideran insuficiente el incremento global de 6.8% aprobado para el gremio, integrado por un aumento de 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones.
Además, solicitan mayor abasto de medicamentos e insumos médicos, contratación de personal para cubrir las vacantes y mejores condiciones de trabajo. También piden cambios en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y la salida de su secretario general, Rafael Olivos Hernández.
Entre sus demandas también se encuentran cambios en el sistema de pensiones y el rechazo a las Afores. Con esta nueva movilización, los trabajadores buscan que sus propuestas sean atendidas en las negociaciones con las autoridades y la representación sindical.