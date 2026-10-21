Adam Wolke, conocido en internet como SkylineTV, murió tras sufrir una hemorragia cerebral provocada por la ruptura de un aneurisma. / @skylinetv_live

El creador de contenido alemán falleció a los 38 años. La noticia fue confirmada por personas cercanas, quienes pidieron respeto para su familia y amigos

El influencer y streamer alemán Adam Wolke, conocido en internet como SkylineTV, murió el 20 de octubre de 2026 tras sufrir una hemorragia cerebral provocada por la ruptura de un aneurisma, de acuerdo con información difundida por personas cercanas al creador de contenido.

La noticia generó conmoción entre sus seguidores y la comunidad de transmisiones en vivo, donde Wolke se había consolidado como una figura reconocida por sus recorridos, experiencias y transmisiones de la vida cotidiana.

El fallecimiento fue comunicado por su amigo Jens “Knossi” Knossalla, quien publicó un mensaje de despedida en redes sociales. En él, pidió respeto para la privacidad de los familiares y allegados del influencer durante este momento difícil.

¿De qué murió Adam Wolke?

De acuerdo con el mensaje difundido por su círculo cercano, Adam Wolke sufrió una hemorragia cerebral a consecuencia de la ruptura de un aneurisma cerebral, una complicación que puede poner en riesgo la vida.

Un aneurisma cerebral es una dilatación anormal en la pared de un vaso sanguíneo del cerebro. Cuando se rompe, puede provocar una hemorragia que requiere atención médica de emergencia.

Hasta el momento, la información difundida públicamente no ofrece detalles adicionales sobre las circunstancias médicas que precedieron al fallecimiento del streamer.

Bajo el nombre de SkylineTV, Adam Wolke compartía viajes, recorridos y experiencias en tiempo real con sus seguidores. / @skylinetv_live

¿Quién era Adam Wolke, conocido como SkylineTV?

Adam Wolke era un creador de contenido alemán que ganó reconocimiento en internet bajo el nombre de SkylineTV, especialmente por sus transmisiones en vivo en las que compartía recorridos, viajes y experiencias cotidianas.

Su trabajo estuvo relacionado con el desarrollo del contenido de tipo IRL —siglas en inglés de “en la vida real”—, un formato de streaming que permite a las audiencias acompañar a los creadores en actividades fuera de los videojuegos tradicionales.

También participó en proyectos vinculados con otros creadores de contenido de Alemania, lo que contribuyó a su presencia dentro de la comunidad de transmisiones en directo.

Amigos y seguidores lamentan su muerte

Jens “Knossi” Knossalla fue una de las personas que comunicó la noticia y expresó su pesar por la pérdida de su amigo. En el mensaje, las personas cercanas a Wolke señalaron que permanecieron a su lado hasta el último momento y solicitaron que la noticia fuera tratada con sensibilidad.

La muerte del creador de contenido provocó reacciones entre usuarios de redes sociales y miembros de la comunidad de Twitch, quienes recordaron su trayectoria y el contenido que compartía con sus seguidores.