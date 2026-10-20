Muere modelo que fue novia de Justin Bieber a los 34 años; ¿de qué falleció?

La modelo australiana falleció meses después de convertirse en madre; su familia confirmó la noticia

La modelo y diseñadora australiana Sahara Ray murió a los 34 años, informó su familia el lunes 19 de octubre de 2026. La joven, quien alcanzó notoriedad internacional tras ser relacionada sentimentalmente con Justin Bieber, falleció en un hospital, acompañada por sus seres queridos.

De acuerdo con declaraciones de sus familiares al medio estadounidense TMZ, Ray murió la noche del domingo 18 de octubre. “Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida”, señalaron.

La noticia causó conmoción entre sus seguidores, especialmente porque ocurrió pocos meses después del nacimiento de su hija, Snow, en enero de este año.

Hasta el momento, la causa oficial de muerte de Sahara Ray no ha sido confirmada por su familia.

Sahara Ray fue fotografiada junto a Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái, en 2016. / RS

¿Quién era Sahara Ray, la modelo relacionada con Justin Bieber?

Sahara Ray fue una modelo, empresaria y diseñadora australiana, hija del reconocido surfista Tony Ray. Además de desarrollar su carrera en la industria de la moda, creó su propia marca de trajes de baño, Sahara Ray Swim, en 2014.

Su nombre adquirió mayor popularidad en 2016, cuando fue fotografiada junto a Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái.

Ray también fue vinculada con el cantante australiano Cody Simpson.

Además de su carrera como modelo, Sahara Ray desarrolló un proyecto empresarial enfocado en la moda de playa. / @sahara_ray

Sahara Ray se convirtió en madre en 2026

Uno de los acontecimientos más recientes en la vida de la modelo fue el nacimiento de su hija Snow, en enero de 2026. Ray compartió algunos momentos de su maternidad en redes sociales, donde también mostraba aspectos de su vida personal y profesional.

Su fallecimiento ocurre menos de un año después de convertirse en madre, una noticia que ha generado mensajes de condolencias entre sus seguidores y personas cercanas.