Nortec: Bostich + Fussible, Kinky y Hello Seahorse! compartirán escenario el próximo 21 de noviembre de 2026 en la Arena Ciudad de México./ Especial

Tres de las agrupaciones más representativas de la música alternativa mexicana compartirán escenario el 21 de noviembre

Nortec: Bostich + Fussible, Kinky y Hello Seahorse! se reunirán el próximo sábado 21 de noviembre de 2026 en la Arena Ciudad de México, en un concierto que promete combinar música electrónica, rock alternativo y sonidos mexicanos. Las tres agrupaciones compartirán una misma noche con un espectáculo preparado especialmente para el recinto, que incluirá una producción audiovisual y presentaciones en vivo de sus temas más representativos.

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El encuentro reunirá a tres proyectos que, desde distintos estilos, han contribuido al desarrollo de la escena alternativa y electrónica en México. El público podrá disfrutar de una propuesta musical que irá de la fusión norteña con sintetizadores hasta el rock, el funk y las composiciones independientes que han dado identidad a estas agrupaciones.

Uno de los principales atractivos será la presentación de Nortec: Bostich + Fussible, proyecto originario de Tijuana que celebra 25 años de trayectoria y que llevará a la capital su espectáculo Full Band Show. El dúo, integrado por Ramón Amezcua y Pepe Mogt, se ha distinguido por combinar elementos de la música norteña y de banda con ritmos electrónicos, una propuesta que logró abrirse paso en festivales internacionales y obtener nominaciones al Grammy y Latin Grammy.

¿Cuándo será el concierto de Nortec, Kinky y Hello Seahorse! en la Arena CDMX?

La presentación está programada para el sábado 21 de noviembre de 2026 a las 21:00 horas, en la Arena Ciudad de México, ubicada en avenida de las Granjas 800, colonia Santa Bárbara, alcaldía Azcapotzalco. De acuerdo con la información publicada por la boletera oficial, las puertas del recinto abrirán a las 19:00 horas, por lo que los asistentes podrán ingresar con anticipación.

Nortec: Bostich + Fussible celebrará 25 años de trayectoria con su Full Band Show, acompañado de Kinky y Hello Seahorse!/ IG:Nortec: Bostich + Fussible

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Superboletos, con precios que van de 691 a mil 820 pesos, dependiendo de la zona seleccionada. La venta general comenzó el pasado 17 de junio y continúa habilitada para quienes deseen asistir. El evento tiene una duración aproximada de dos horas, mientras que los niños mayores de dos años deberán contar con boleto para ingresar.

Además del regreso de Nortec a uno de los escenarios más importantes de la capital, la participación de Kinky será otro de los momentos destacados. La banda regiomontana ha construido una trayectoria internacional gracias a una mezcla de electrónica, rock, funk y ritmos mexicanos, con la que ha participado en festivales como Coachella, Austin City Limits, Vive Latino y Tecate Pa'l Norte.

Por su parte, Hello Seahorse!, encabezada por Denise Gutiérrez, llegará con una propuesta que ha evolucionado a lo largo de los años sin perder su identidad dentro de la música independiente. Después del lanzamiento de HÍPER y con su nuevo material Montaña, la agrupación continúa explorando nuevos sonidos y ampliando un repertorio que ha acompañado a distintas generaciones de seguidores.

Nortec estrenó Tropics Disco y prepara nuevo material en vinilo

La presentación también forma parte de una nueva etapa musical para Nortec: Bostich + Fussible, que recientemente lanzó TROPICS DISCO, un sencillo disponible en plataformas digitales y que funciona como el primer adelanto de un proyecto discográfico programado para noviembre de 2026.

El lanzamiento pertenece a un EP de dos canciones que también tendrá una edición limitada en vinilo, una propuesta dirigida especialmente a los seguidores del formato físico y coleccionistas. Los detalles sobre su disponibilidad y la forma de adquirirlo serán anunciados a través de las redes sociales oficiales de la agrupación.

Hello Seahorse!, banda encabezada por Denise Gutiérrez, formará parte del concierto que reunirá a tres destacados proyectos musicales mexicanos./ IG:Hello Seahorse!,