La cantante negó que Mónica León estuviera detrás de la separación profesional de Jesse & Joy

La separación profesional de Jesse & Joy continúa generando comentarios entre sus seguidores. Durante un encuentro con los medios previo a su presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Joy Huerta respondió a las especulaciones sobre un supuesto conflicto familiar relacionado con Mónica León, esposa de su hermano Jesse Huerta.

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Los rumores surgieron después de que León, chef y esposa del músico, compartiera publicaciones sobre los límites en las relaciones familiares. En redes sociales, algunos usuarios interpretaron sus mensajes como indirectas hacia Joy y los relacionaron con la decisión de poner fin a la trayectoria del dúo.

La separación profesional tomó por sorpresa a Joy, quien dijo respetar la decisión de su hermano./ANTONIO CRUZ

¿Qué dijo Joy Huerta sobre su cuñada?

Joy negó que Mónica León fuera responsable de la separación profesional y aclaró que la decisión de dejar el proyecto fue de Jesse. Según explicó, su hermano busca atender sus propias necesidades y explorar nuevos caminos creativos después de más de dos décadas de carrera juntos.

La cantante también reveló que la noticia la tomó por sorpresa, pues se enteró de la decisión de Jesse apenas 20 minutos antes de que se hiciera pública. Pese a ello, aseguró que respeta la elección de su hermano y reconoció que ambos tienen intereses y necesidades diferentes.

Por su parte, León aclaró en sus plataformas digitales que sus publicaciones anteriores no estaban dirigidas contra la intérprete. Con ello, buscó responder a las interpretaciones que circularon en redes sociales sobre una posible disputa entre ambas.

Jesse & Joy se despiden y preparan nuevos proyectos

La separación también generó comentarios por el comportamiento de los hermanos durante su presentación en el Auditorio Nacional. Al finalizar el concierto, Jesse intentó abrazar a Joy y le dio un beso en la cabeza, pero ella no correspondió el gesto. Algunos asistentes también señalaron que hubo poco intercambio de miradas durante el espectáculo, aunque estas reacciones no confirman por sí mismas un conflicto familiar.

En el terreno musical, Jesse prepara un nuevo proyecto llamado Jesse and the Supernovas, cuyo primer material discográfico llevará por título Sombrero. Joy, por su parte, continuará con su carrera como solista y retomará el repertorio que ambos construyeron a lo largo de más de 20 años.

La cantante tiene previsto regresar al Auditorio Nacional el próximo 6 de diciembre con el espectáculo ¿Con quién se queda el reno?, con el que iniciará una nueva etapa sobre el escenario sin la compañía de su hermano.