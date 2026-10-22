Un vecino de La Paz, Baja California Sur, protestó por la falta de electricidad en su vivienda con una peculiar acción que se viralizó en redes sociales

Un hombre acudió a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en La Paz, Baja California Sur, con una licuadora para reclamar que llevaba tres semanas sin electricidad en su casa. Su protesta llamó la atención por la manera en que decidió exigir una solución.

El vecino asegura que lleva tres semanas sin electricidad en su vivienda./CFE

El momento quedó registrado en un video difundido en la red social X. En las imágenes, el usuario aparece de rodillas y con el electrodoméstico conectado dentro de las instalaciones, mientras explica que ya pagó su recibo y presentó varios reclamos sin conseguir que le restablecieran el servicio.

¿Por qué llevó una licuadora a las oficinas de la CFE?

El hombre expresó su molestia por la falta de respuesta ante sus reportes y cuestionó la rapidez con la que se corta el suministro eléctrico frente a las dificultades para recuperarlo. “Son buenos pa’ cortar la luz, pero pa’ ponerla…”, reclamó durante la grabación.

Con humor, también pronunció la frase que destacó entre las reacciones de los internautas: “No tengo vergüenza y no tengo luz”. La escena se compartió en redes sociales, donde su manera de protestar llamó la atención de los usuarios.

¿Qué hará si no le restablecen el servicio? El vecino advirtió que, si el problema continúa, regresará a las oficinas de la CFE al día siguiente, pero ahora con su lavadora para lavar ahí mismo la ropa de su casa.

“No tengo vergüenza y no tengo luz” se viralizó en redes sociales./istosck