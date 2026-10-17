Cortes de CFE hoy: estas son las zonas que no tendrán luz durante 8 horas este sábado 17 de octubre de 2026

La Comisión Federal de Electricidad anunció suspensiones programadas del suministro eléctrico en zonas de Coahuila, Yucatán y Chiapas. / iStock

La CFE realizará trabajos de mantenimiento este sábado 17 de octubre en Motul, Yucatán; conoce los horarios y las colonias y comunidades afectadas por el corte de luz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene programados cortes de luz para este sábado 17 de octubre de 2026 en distintas localidades de México, debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica. Las suspensiones serán temporales y se concentrarán en zonas específicas de Coahuila, Yucatán y Chiapas.

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Los usuarios que viven en las áreas contempladas deberán tomar precauciones, ya que las interrupciones podrían extenderse durante varias horas, de acuerdo con los horarios difundidos para cada región.

¿Dónde habrá cortes de luz este sábado 17 de octubre?

Los cortes de energía eléctrica están previstos en los siguientes puntos:

Coahuila

En Torreón, la suspensión del servicio está programada de 10:30 a 18:30 horas en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas. Entre las vialidades señaladas se encuentran Héroes de Río Blanco, Lorenzo Ávalos y Tampico.

Yucatán

En el municipio de Motul, el corte está previsto de 07:00 a 14:00 horas. Las zonas mencionadas incluyen la colonia Santa Cruz Pachón, el fraccionamiento San Carlos, Nueva San Carlos, las colonias Santiago Castillo y San Juan, así como las poblaciones de Cancabchén Kopté, Kopté, San Pedro Cámara, Kaxatah, Dzununcán, Tanya, Kankabal y Mesatunich.

Chiapas

En Amatenango de la Frontera, la interrupción está programada de 07:00 a 15:00 horas. Entre las localidades contempladas se encuentran Bado Real, Cercadillo, Chiquisvil, Escobillal, Francisco I. Madero, Rincón, La Lagunita, Nuevo Naranjal, Nueva América, Victoria, Belén, Palestina y Sabinalito, además de otras comunidades del municipio.

La CFE realizará trabajos de mantenimiento que provocarán interrupciones temporales del servicio eléctrico en distintas localidades. / iStock

¿Por qué habrá suspensión del servicio eléctrico?

Los cortes están relacionados con trabajos de mantenimiento y atención a la infraestructura eléctrica. Estas labores requieren interrumpir temporalmente el suministro en los puntos donde se realizan las maniobras. Las suspensiones no implican que todo el país se quedará sin electricidad, sino que afectan sectores determinados de las entidades señaladas.

¿Qué hacer ante un corte de luz?

Para reducir las molestias durante la interrupción del servicio, se recomienda cargar previamente celulares y baterías portátiles, evitar abrir constantemente el refrigerador y desconectar equipos electrónicos sensibles para prevenir posibles afectaciones por variaciones de voltaje al restablecerse la energía.

En caso de una falla eléctrica no programada o si el suministro no regresa después del horario previsto, los usuarios pueden comunicarse con la CFE a través del número 071 para reportar el problema.

Antes de realizar actividades que dependan de la electricidad, conviene verificar si la localidad aparece en los avisos correspondientes y considerar los horarios establecidos para cada zona.