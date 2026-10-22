Venden mansión de Juan Gabriel en Estados Unidos: piden millones de dólares

Su precio actual supera ampliamente el monto por el que fue adquirida en 2022 / Especial

La propiedad que perteneció al “Divo de Juárez” se encuentra en Florida y cuenta con casi cuatro hectáreas, seis edificios, dos piscinas y un pabellón de baloncesto

La vida de lujo de Juan Gabriel vuelve a llamar la atención, esta vez por una propiedad que formó parte de su historia personal. La antigua mansión del cantante mexicano en el sur de Florida, Estados Unidos, salió al mercado por 38.9 millones de dólares, una cifra que la coloca entre las residencias más costosas anunciadas en la zona.

La finca se localiza en Southwest Ranches, una comunidad del condado de Broward, al norte de Miami, conocida por sus extensos terrenos y propiedades de gran tamaño. De acuerdo con el anuncio inmobiliario, la residencia se encuentra disponible desde el 7 de octubre a través de Coldwell Banker.

El precio solicitado destaca frente a otros inmuebles de la localidad. Según información publicada por Miami Herald, la oferta anterior más costosa de una vivienda en esa zona alcanzaba los 22.5 millones de dólares.

Juan Gabriel compró su mansión en 1995 y se la pasó a uno de sus hijos / Especial

¿Cuánto cuesta la mansión de Juan Gabriel en Florida?

La propiedad tiene un precio de salida de 38.9 millones de dólares. Su valor actual contrasta con la operación registrada en 2022, cuando una sociedad limitada adquirió el inmueble por nueve millones de dólares, según los registros del tasador de propiedades del condado.

La diferencia entre ambos montos supera los 29 millones de dólares, aunque el precio anunciado no significa necesariamente que la propiedad vaya a venderse por esa cantidad.

La finca abarca casi cuatro hectáreas y destaca por sus dimensiones, sus instalaciones recreativas y la distribución de sus construcciones, características que la distinguen de una vivienda convencional.

La mansión está en venta por 38.9 millones de dólares / Redes Sociales

Así es la lujosa propiedad que perteneció al Divo de Juárez

La antigua residencia de Juan Gabriel está integrada por seis edificios y diferentes espacios diseñados para el descanso, la convivencia y las actividades recreativas.

Entre sus principales características se encuentran: Casa principal: cuenta con cinco dormitorios.

Casa para invitados: una construcción independiente para recibir visitantes.

Pabellón de baloncesto: un espacio de aproximadamente 975 metros cuadrados.

Dos piscinas: áreas recreativas dentro de la finca.

Jardines y estanques: espacios exteriores que forman parte del terreno.

Árboles frutales: vegetación distribuida en la extensa propiedad.

La combinación de construcciones y áreas abiertas forma parte de los atractivos del inmueble, que ahora busca un nuevo propietario por una cifra millonaria.

La antigua residencia de Juan Gabriel está integrada por seis edificios / Especial

Juan Gabriel compró la mansión en 1995