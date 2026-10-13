El cantante prepara su primer álbum como solista después del anuncio de una pausa musical, para enfocarse en su familia y su bienestar emocional

El cantautor y productor mexicano firmó un documento de distribución global con Virgin Records para su proyecto JESSE AND THE SUPERNOVAS, cuya música llegará al público a través de Nebulosa Records, el sello discográfico que acaba de crear. Este anuncio se produce después de que el músico compartiera su decisión de hacer una pausa en sus actividades musicales; en un mensaje publicado en redes sociales, Jesse explicó que necesitaba dedicar tiempo a su familia y cuidar su salud mental y emocional.

“He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, escribió. “Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional”.

Las reacciones tras el comunicado generaron incertidumbre sobre el futuro inmediato de su carrera y del grupo, sin embargo, días después se reveló que el músico ya trabajaba en una propuesta propia, paralela a su trayectoria en la banda que existía con su hermana.

Jesse Huerta ya dio el primer inicia su nueva etapa musical./especial

¿Cómo será el primer álbum de Jesse Huerta como solista?

El primer disco de Jesse tendrá por título “SOMBRERO” y estará compuesto por canciones escritas, grabadas y producidas por el propio músico, la propuesta busca mostrar una personalidad distinta de su trabajo, con una exploración acústica que incorpora guitarras, sintetizadores y arreglos cinematográficos.

De acuerdo con el comunicado oficial del músico, gran parte del material se creó en el estudio personal del cantante durante los descansos de una de las giras más extensas de su carrera, entre conciertos y viajes, Jesse aprovechó los espacios disponibles para trabajar en la composición, grabación y producción del álbum.

Jesse explora una faceta distinta después de más de 20 años de trayectoria junto a su hermana./epsecial

“JESSE AND THE SUPERNOVAS

“JESSE AND THE SUPERNOVAS surge por la necesidad de abrir un espacio propio para otras ideas, sonidos e inquietudes que también forman parte de mí. Escribí, grabé y produje SOMBRERO entre pausas intermitentes y pequeñas escalas de una gira muy extensa y demandante”, explicó el músico. Huerta también detalló que, aunque disponía de poco tiempo para desarrollar el proyecto, buscó cuidar cada detalle de la producción.

“El tiempo disponible era reducido, pero el cuidado y la atención puestos en cada detalle nunca lo fueron”, agregó.

La creación de Nebulosa Records le permitirá desarrollar esta nueva propuesta musical con una dirección propia, mientras que el acuerdo con Virgin Records facilitará la distribución internacional de sus lanzamientos. Además como adelanto de esta nueva etapa, Jesse Huerta lanzará “Interestelar” el próximo 21 de octubre, tema que funcionará como el primer sencillo oficial de “SOMBRERO”.