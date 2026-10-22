Galilea Montijo habló de su posible salida de Hoy, luego de casi 18 años como una de las principales conductoras del matutino./ IG

La conductora dejó entrever que podría despedirse del matutino de Televisa después de casi 18 años. Andrea Escalona y Raúl Araiza reaccionaron a sus declaraciones en vivo

“Es como yo, cuando me vaya de aquí en enero, pues son ciclos”, fueron las palabras con las que Galilea Montijo sorprendió a sus compañeros del programa Hoy durante la transmisión de este jueves 22 de octubre de 2026. La conductora dejó entrever que podría abandonar el matutino de Televisa a principios del próximo año, una declaración que provocó la reacción inmediata de Andrea Escalona y Raúl Araiza, quienes no esperaban escucharla hablar de su posible despedida.

Todo ocurrió minutos después de las 9:00 de la mañana, cuando los presentadores comentaban la situación del dúo musical Jesse & Joy y los cambios que pueden presentarse en la carrera de los artistas. Galilea aprovechó la conversación para reflexionar sobre el cierre de etapas profesionales y, sin que nadie se lo preguntara directamente, mencionó que su permanencia en Hoy también podría estar cerca de terminar.

Aunque sus palabras parecían anunciar una decisión importante, la conductora no aclaró si realmente tiene pensado renunciar o si se trataba de una broma. Lo cierto es que su comentario causó sorpresa dentro del foro, especialmente porque lleva cerca de 18 años como una de las figuras principales del programa.

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre su salida de Hoy en enero de 2027?

La también presentadora de La Casa de los Famosos México comenzó hablando sobre los cambios profesionales de Jesse & Joy y aseguró que cerrar un ciclo no necesariamente representa algo negativo, pues también puede abrir oportunidades para comenzar nuevos proyectos.

“Ayer fue su último concierto juntos aquí en la Ciudad de México, una noche mágica, de nostalgia, para ellos algo muy difícil. Yo también creo que cuando los ciclos se cierran, algo bueno viene, algo bueno pasa y los dos son talentosos, seguramente a cada uno por su lado les irá increíble. Es como yo, cuando me vaya de aquí en enero, pues son ciclos”, comentó Montijo.

La conductora de Hoy reveló que tiene planes de abrir una taquería en España, proyecto que podría formar parte de una nueva etapa profesional./ Las Estrellas

La declaración tomó desprevenida a Andrea Escalona, quien de inmediato respondió “¡Ay cállate Gali!”, mientras que Raúl Araiza prefirió bromear sobre la atención que podrían generar las palabras de su compañera.

“Nada más provoca, al rato todos los encabezados…”, expresó Araiza, dando a entender que el comentario de Galilea seguramente provocaría especulaciones sobre su futuro en la televisión. Sin embargo, la presentadora continuó hablando del tema sin confirmar una fecha definitiva para despedirse.

Galilea Montijo revela sus planes de abrir una taquería en España

En medio de la conversación, Galilea Montijo también habló sobre uno de los proyectos que le gustaría emprender fuera de México. La conductora mencionó nuevamente su interés por abrir una taquería en España, una idea que ya había compartido anteriormente y que podría convertirse en una nueva etapa de su vida profesional.

“¿Qué tiene? Hay ciclos que se cierran, voy a poner mi taquería, los número uno en Nueva York pero en España”, dijo la presentadora originaria de Jalisco, quien continuó tomando con humor las reacciones de sus compañeros.

Incluso planteó la posibilidad de seguir participando en el matutino sin estar físicamente en los foros de Televisa. “... voy a hacer Hoy desde España… yo nomás hago enlaces”, agregó, dejando abierta la opción de colaborar a distancia si en algún momento decide establecerse en el extranjero.

Galilea Montijo desató dudas sobre su permanencia en Hoy al mencionar que los ciclos terminan y que podría despedirse en enero./ Las Estrellas