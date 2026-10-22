Peña Nieto rompe el silencio sobre la fuga de El Chapo Guzmán: “Al mejor cazador se le va la liebre”

Peña Nieto recordó cómo se enteró de la fuga de El Chapo mientras viajaba a Europa a bordo del avión presidencial./ RS

El expresidente reveló cómo recibió la noticia de la fuga del narcotraficante mientras viajaba a Europa

Enrique Peña Nieto reapareció para contar su versión sobre la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los acontecimientos que más controversia provocó durante su gobierno. A más de 11 años de aquel escape del penal del Altiplano, el expresidente habló con la periodista Denise Maerker y recordó la incredulidad que sintió cuando le avisaron que el narcotraficante había conseguido burlar la seguridad de la prisión.

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La conversación forma parte de la serie documental Operación Cisne Negro, que se estrenará el 27 de octubre de 2026 en ViX. Durante la entrevista, Peña Nieto utilizó una frase que llamó la atención al referirse a lo ocurrido aquella noche:

“Al mejor cazador se le va la liebre”, expresó al abordar la evasión del entonces líder del Cártel de Sinaloa.

El exmandatario, quien ha mantenido un perfil discreto desde que dejó la Presidencia en 2018, también recordó las decisiones que tomó su administración durante las primeras horas de la búsqueda. Su testimonio permitirá conocer cómo vivió desde el gobierno federal una noticia que rápidamente se convirtió en un escándalo nacional.

¿Cómo reaccionó Peña Nieto cuando supo que El Chapo se había fugado?

Todo ocurrió la noche del 11 de julio de 2015, cuando Peña Nieto viajaba en el avión presidencial rumbo a Europa para cumplir con una visita oficial a Francia. En pleno vuelo recibió información sobre la desaparición de Guzmán Loera del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El expresidente Enrique Peña Nieto fue entrevistado por Denise Maerker para la serie documental Operación Cisne Negro, que se estrenará en ViX./ VIX

La primera reacción del entonces presidente fue de incredulidad. Peña Nieto dudó de que El Chapo hubiera logrado escapar, pues se encontraba recluido en uno de los penales con mayores medidas de seguridad del país. Sin embargo, conforme avanzaron los reportes, se confirmó que el narcotraficante ya no estaba bajo custodia y que había utilizado una salida construida debajo de su celda.

El golpe para las autoridades fue considerable. Apenas en febrero de 2014, el gobierno federal había anunciado la captura del capo en Mazatlán, Sinaloa, después de años de búsqueda. Su segunda fuga no solo obligó a iniciar otro operativo para localizarlo, también provocó cuestionamientos sobre las condiciones de vigilancia del penal y las posibles complicidades que hicieron posible su salida.

Mientras el caso comenzaba a ocupar las principales noticias del país, Peña Nieto continuó con su viaje internacional, una decisión que también generó críticas en aquel momento. En el documental, el expresidente aborda la reacción de su gabinete ante la emergencia y las acciones emprendidas para tratar de encontrar nuevamente a Guzmán Loera.

El escape del Altiplano que terminó en una búsqueda de seis meses

La forma en que salió de prisión fue uno de los aspectos más sorprendentes del caso. El Chapo escapó por un túnel de aproximadamente 1.5 kilómetros, construido desde el área de regaderas de la celda número 20 hasta una casa en construcción ubicada en la colonia Santa Juana, cerca del centro penitenciario.

La excavación se encontraba a más de 10 metros de profundidad y tenía características poco comunes: iluminación eléctrica, ventilación mediante tuberías de PVC, rieles y una motocicleta adaptada para facilitar el recorrido. La infraestructura permitió que el narcotraficante abandonara el penal por una zona que no estaba directamente cubierta por las cámaras de vigilancia.

La búsqueda terminó el 8 de enero de 2016, cuando elementos de la Secretaría de Marina participaron en un operativo en Los Mochis, Sinaloa, que permitió localizar y detener nuevamente al narcotraficante. La operación fue conocida como Cisne Negro y puso fin a los casi seis meses que Guzmán Loera permaneció prófugo.

Operación Cisne Negro llegará a ViX el 27 de octubre de 2026, con testimonios de exfuncionarios y material inédito sobre la recaptura del líder del Cártel de Sinaloa./ VIX