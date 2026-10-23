Un autobús de transporte público que trasladaba a estudiantes fue atacado a balazos la mañana de este jueves 22 de octubre en Escuinapa, Sinaloa. El conductor resultó lesionado, pero logró llegar a un punto de vigilancia militar para solicitar ayuda y poner a salvo a los pasajeros.
La agresión ocurrió en la colonia Francisco I. Madero, donde hombres armados dispararon contra la unidad. Tras el reporte, fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo para localizar a los responsables.
De acuerdo con información difundida por medios nacionales y locales, el conductor, identificado como Hugo “N”, de 56 años, recibió atención médica después del ataque.
¿Qué pasó con los estudiantes durante el ataque en Escuinapa?
El autobús circulaba con estudiantes y otros pasajeros cuando fue agredido a balazos. Según los primeros reportes, los disparos dañaron los cristales de la unidad y el conductor sufrió lesiones por esquirlas.
Pese a la agresión, el chofer consiguió continuar la marcha hasta llegar a un punto de vigilancia del Ejército Mexicano, donde pidió auxilio. Los elementos militares lo apoyaron y coordinaron su traslado a un hospital para recibir atención médica.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que el ataque estuvo dirigido contra el conductor y reportó que sufrió una lesión leve. Los estudiantes y demás pasajeros resultaron ilesos, de acuerdo con información del Gabinete de Seguridad federal.
Despliegan operativo para localizar a los responsables
Tras la agresión, integrantes del Grupo Interinstitucional, conformado por corporaciones de seguridad, desplegaron un operativo en Escuinapa para localizar a los responsables.
El Gabinete de Seguridad informó que las autoridades mantienen presencia en la zona y realizan recorridos preventivos para proteger a la población.
Hasta el momento, la información oficial disponible no identifica a los agresores ni establece el motivo del ataque. Tampoco se han reportado detenciones relacionadas con estos hechos.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal señaló que la situación se encontraba bajo control y que continuarían las labores de vigilancia en el municipio.