Balean autobús lleno de estudiantes en Sinaloa: chofer herido logra llegar a un retén militar

Un autobús que transportaba estudiantes fue atacado a balazos en Escuinapa, Sinaloa. / RS

Hombres armados dispararon contra un camión de transporte público en Escuinapa; el conductor logró llegar a un retén militar para pedir ayuda mientras las autoridades buscan a los responsables

Un autobús de transporte público que trasladaba a estudiantes fue atacado a balazos la mañana de este jueves 22 de octubre en Escuinapa, Sinaloa. El conductor resultó lesionado, pero logró llegar a un punto de vigilancia militar para solicitar ayuda y poner a salvo a los pasajeros.

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La agresión ocurrió en la colonia Francisco I. Madero, donde hombres armados dispararon contra la unidad. Tras el reporte, fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo para localizar a los responsables.

De acuerdo con información difundida por medios nacionales y locales, el conductor, identificado como Hugo “N”, de 56 años, recibió atención médica después del ataque.

El conductor resultó herido durante la agresión y pidió ayuda en un punto de vigilancia militar. / Especial

¿Qué pasó con los estudiantes durante el ataque en Escuinapa?

El autobús circulaba con estudiantes y otros pasajeros cuando fue agredido a balazos. Según los primeros reportes, los disparos dañaron los cristales de la unidad y el conductor sufrió lesiones por esquirlas.

Pese a la agresión, el chofer consiguió continuar la marcha hasta llegar a un punto de vigilancia del Ejército Mexicano, donde pidió auxilio. Los elementos militares lo apoyaron y coordinaron su traslado a un hospital para recibir atención médica.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que el ataque estuvo dirigido contra el conductor y reportó que sufrió una lesión leve. Los estudiantes y demás pasajeros resultaron ilesos, de acuerdo con información del Gabinete de Seguridad federal.

Despliegan operativo para localizar a los responsables

Tras la agresión, integrantes del Grupo Interinstitucional, conformado por corporaciones de seguridad, desplegaron un operativo en Escuinapa para localizar a los responsables.

El Gabinete de Seguridad informó que las autoridades mantienen presencia en la zona y realizan recorridos preventivos para proteger a la población.

Hasta el momento, la información oficial disponible no identifica a los agresores ni establece el motivo del ataque. Tampoco se han reportado detenciones relacionadas con estos hechos.