Dasha Yunhuet, estudiante del CCH Oriente, envió un mensaje para asegurar que no fue víctima de ningún delito. / @c4jimenez

La estudiante de 18 años fue reportada como desaparecida en CDMX; una fotografía difundida este jueves muestra un mensaje en el que asegura que su ausencia fue voluntaria

Dasha Yunhuet N, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente de la UNAM, envió un mensaje después de ser reportada como desaparecida en la Ciudad de México. En una fotografía difundida el jueves 22 de octubre, la joven aseguró que no fue víctima de ningún delito y que su ausencia fue voluntaria.

El caso generó preocupación entre sus familiares y la comunidad estudiantil luego de que se perdiera contacto con ella tras ser vista por última vez frente al plantel educativo, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) lograron ubicar a la estudiante en Nuevo León.

¿Qué dice el mensaje que envió Dasha Yunhuet?

La fotografía difundida por Carlos Jiménez muestra a Dasha sosteniendo una hoja con un mensaje en el que aclara las circunstancias de su ausencia.

En el papel se leen las frases: “No fui víctima de ningún delito” y “Mi desaparición fue voluntaria”.

La publicación también señala que la joven manifestó que no desea regresar con su familia.

En el cartel también aparece escrito las fechas "17 de octubre de 2008" y la de "17 de octubre de 2026", al parecer dando la fecha en que nació y la fecha en que cumplió 18 años, es decir alcanzó la mayoría de edad.

La imagen sirvió como prueba de vida enviada a los agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Debido a que tiene 18 años y es mayor de edad, ni la Fiscalía ni la Comisión de Búsqueda de Personas tienen la facultad legal para obligarla a regresar.

¿Cuándo y dónde desapareció la estudiante del CCH Oriente?

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía capitalina, Dasha Yunhuet, fue vista por última vez el viernes 16 de octubre de 2026, frente a la puerta dos del CCH Oriente, ubicado en la colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Tras perder contacto con la joven, se difundió una ficha de búsqueda para solicitar el apoyo de la ciudadanía y obtener información que permitiera conocer su paradero.

El plantel educativo también pidió a su comunidad compartir el boletín oficial para contribuir a su localización.

En la ficha de búsqueda se indicaba que el día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, blusa de manga larga cerrada color negro, tenis blancos, gorro de estambre color negro, con orejas de osito.