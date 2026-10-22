Marcha de la Generación Z en CDMX: fecha, ruta y punto de reunión del 15 de noviembre

El recorrido previsto irá del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino / Especial

El colectivo Generación Z México convocó a una nueva movilización nacional para manifestarse contra la violencia, la inseguridad y la corrupción

La Generación Z prepara una nueva movilización en la Ciudad de México. El colectivo Generación Z México anunció una marcha para el domingo 15 de noviembre de 2026, con la que busca expresar su inconformidad frente a distintos problemas del país, entre ellos la violencia, la inseguridad y la corrupción.

La convocatoria se difundió a través de las redes sociales del movimiento y contempla una concentración en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, para después avanzar hacia el Zócalo capitalino.

La Generación Z prepara una nueva movilización en la Ciudad de México / Especial

La protesta se realizará aproximadamente un año después de la primera gran movilización convocada por el colectivo en la capital. Sus integrantes también han señalado que buscan conservar la independencia del movimiento y evitar que la manifestación sea utilizada con fines partidistas.

¿Cuándo será la marcha de la Generación Z?

La nueva movilización está programada para el domingo 15 de noviembre de 2026, de acuerdo con la convocatoria difundida por Generación Z México.

Hasta el momento, los organizadores no han confirmado una hora oficial de inicio ni la duración estimada del recorrido. Se espera que en las próximas semanas publiquen información adicional sobre la logística y las recomendaciones para quienes decidan participar.

Estos son los datos disponibles: Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

Ciudad: Ciudad de México.

Punto de reunión anunciado: Plaza de la República.

Inicio previsto del recorrido: Monumento a la Revolución.

Destino: Zócalo de la Ciudad de México.

Horario: pendiente de confirmación oficial.

El colectivo Generación Z México anunció una marcha para el domingo 15 de noviembre de 2026 / Especial

¿Por qué marchará la Generación Z? Estas son sus demandas

El colectivo busca colocar en la agenda pública una serie de preocupaciones relacionadas con la situación social y política del país.

Entre los principales motivos señalados en la convocatoria se encuentran: Violencia: expresar su rechazo a las agresiones y a los hechos violentos.

Inseguridad: exigir atención a los problemas que afectan a la población.

Corrupción: manifestar inconformidad frente a las prácticas que consideran perjudiciales para el país.

Libertad de expresión: cuestionar las leyes que el movimiento considera restrictivas para este derecho.

Las demandas forman parte del posicionamiento público de los convocantes y constituyen el eje de la movilización prevista para noviembre.

La marcha será del Monumento a la Revolución para llegar al Zócalo capitalino / Especial

Generación Z busca mantener su marcha sin partidos políticos

Otro de los puntos planteados por los organizadores es conservar la independencia de la protesta. Generación Z México ha señalado que busca mantener el movimiento alejado de intereses partidistas y que no pretende que la convocatoria sea encabezada por partidos políticos de oposición.