Día de Muertos; alertan por riesgos para perros y gatos negros y blancos

El Consejo Ciudadano llamó a proteger a perros y gatos durante Día de Muertos./ia

El Consejo Ciudadano de la CDMX reportó 203 casos relacionados con ceremonias y mitos desde 2023

Con la llegada del Día de Muertos, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México llamó a proteger a los animales de compañía ante posibles actos de crueldad relacionados con rituales y prácticas esotéricas. El organismo advirtió que perros y gatos, en especial los de pelaje negro o blanco, pueden estar en riesgo de ser sustraídos para sacrificios u ofrendas.

¿Cuántas denuncias por maltrato animal se han registrado?

De acuerdo con cifras del programa CompAnimal, el Consejo Ciudadano ha atendido 59 mil 588 reportes por maltrato animal desde 2019. Entre enero y junio de 2026 recibió 6 mil 616 casos, un aumento de 28% frente al mismo periodo de 2025.

Los perros concentran 86% de las denuncias, mientras que los gatos representan 9%. Entre las conductas reportadas destacan las agresiones físicas, con 11%, y el encierro o encadenamiento, con 9%.

Los animales de pelaje negro o blanco pueden enfrentar riesgos de sustracción durante esta temporada./especial

Además, desde 2023 se han documentado 203 casos relacionados específicamente con ceremonias y mitos. Según el organismo, los animales más vulnerables durante esta temporada pueden ser perros y gatos de pelaje oscuro o blanco, así como cabras, gallos y cuervos.

El Consejo Ciudadano recordó que el maltrato animal puede constituir un delito y subrayó que la prevención y la denuncia son importantes para evitar que las celebraciones pongan en riesgo la vida de los animales.

¿Cómo proteger a los animales durante Día de Muertos?

Para reducir los riesgos, el organismo recomendó mantener a perros y gatos dentro del hogar, revisar puertas y accesos y reforzar la seguridad de los inmuebles para prevenir posibles sustracciones.

El organismo recomendó reforzar la seguridad de los hogares para evitar que los animales sean sustraídos./especial

También sugirió suspender temporalmente las adopciones de animales de pelaje oscuro durante esta temporada, como medida preventiva ante los riesgos señalados. La recomendación busca evitar que personas con intenciones de maltrato se hagan pasar por adoptantes.