Ocho personas fueron trasladadas al hospital y las autoridades buscan al operador / Especial

La unidad 15 de la Ruta 5-A chocó contra un automóvil particular y terminó sobre uno de sus costados en una calle del centro de Huauchinango

Momentos de tensión vivieron los pasajeros de una combi del transporte público que terminó volcada en calles de Huauchinango, Puebla. El accidente dejó varias personas lesionadas y, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría abandonado el lugar antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

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El percance ocurrió sobre la calle Manuel Andrade, en la zona centro de este Pueblo Mágico de la Sierra Norte de Puebla, cuando la unidad 15 de la Ruta 5-A chocó contra un automóvil particular que intentaba ingresar a un taller mecánico. Tras el impacto, la combi quedó recostada sobre uno de sus costados, mientras los pasajeros intentaban salir del vehículo siniestrado.

Momentos de tensión vivieron los pasajeros de una combi del transporte público / Especial

¿Cómo ocurrió el accidente de la combi en Huauchinango?

De manera preliminar, se señala que el operador habría perdido el control de la unidad debido a un presunto exceso de velocidad y al supuesto uso de su teléfono celular mientras conducía. Estas versiones deberán ser confirmadas por las autoridades encargadas de investigar el accidente.

El choque contra el automóvil provocó que la unidad de transporte público terminara volcada, lo que dejó a varios usuarios lesionados y dificultó su salida. Según testimonios recabados en el lugar, el conductor habría escapado después del percance, sin esperar la llegada de los servicios de emergencia. Hasta el momento, se desconoce si también sufrió lesiones durante la volcadura.

Ocho pasajeros fueron trasladados al hospital

Tras el accidente, una de las personas afectadas consiguió comunicarse con sus familiares para solicitar ayuda. Posteriormente, arribaron elementos de Tránsito, policías municipales y paramédicos para atender a los pasajeros.

Los equipos de emergencia brindaron primeros auxilios a los lesionados y determinaron el traslado de ocho personas al Hospital General de Huauchinango para recibir valoración médica.

El accidente dejó varias personas lesionadas en Huachinango, Puebla / Especial

De acuerdo con los reportes disponibles, no se registraron víctimas mortales. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre el estado de salud actualizado de las personas hospitalizadas.

Buscan al chofer que habría abandonado la combi

Después de la volcadura, las autoridades aseguraron la unidad 15 de la Ruta 5-A para realizar las diligencias correspondientes y avanzar en la investigación.

El conductor habría abandonado el lugar antes de la llegada de los cuerpos de emergencia / Especial