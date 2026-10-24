Hoy No Circula sábado 24 de octubre: ¿qué autos no circulan en CDMX y Edomex?

Hoy No Circula: revisa qué autos descansan este sábado 24 de octubre. / iStock

Consulta qué vehículos descansan este sábado 24 de octubre, el horario de las restricciones y cuáles están exentos del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México

El programa Hoy No Circula de este sábado 24 de octubre de 2026 se aplicará de manera habitual en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que los automovilistas deberán revisar el holograma de verificación y la terminación de sus placas antes de salir.

De acuerdo con el calendario sabatino, deberán suspender su circulación los vehículos con holograma 2, sin importar la terminación de sus placas, así como los autos con holograma 1 y placas con terminación par: 0, 2, 4, 6 y 8. También se restringe la circulación de vehículos con placas foráneas, conforme a las disposiciones del programa.

El horario de aplicación será de las 5:00 a las 22:00 horas. Hasta el reporte más reciente consultado, no se había confirmado una contingencia ambiental que obligara a activar el Doble Hoy No Circula.

El programa Hoy No Circula estará vigente de 5:00 a 22:00 horas. / Pixabay

¿Qué autos no circulan el sábado 24 de octubre?

Los vehículos que deberán quedarse en casa durante este sábado son: Holograma 1: automóviles con placas terminación 0, 2, 4, 6 y 8.

Holograma 2: todos los vehículos, independientemente del último número de su matrícula.

Vehículos foráneos: unidades sujetas a las restricciones del programa. Estas disposiciones corresponden al cuarto sábado de octubre, por lo que los automovilistas deben verificar tanto el holograma como el último dígito de su placa para evitar infracciones.

¿Qué autos sí pueden circular mañana?

En condiciones normales, los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos que cumplen con los criterios de exención, pueden circular sin las restricciones habituales del programa.

También existen excepciones para determinados vehículos de emergencia, transporte público y unidades destinadas a personas con discapacidad, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Sin embargo, estas exenciones pueden cambiar si las autoridades ambientales activan medidas extraordinarias por una contingencia.

El Hoy No Circula aplica de lunes a sábado en CDMX y Edomex.

¿En qué zonas aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Entre los municipios mexiquenses se encuentran Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Coacalco, Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco.

Los automovilistas que circulen por estas zonas deberán respetar las restricciones correspondientes durante el horario establecido.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado?

Hasta el reporte más reciente consultado, no se había confirmado la activación de una contingencia ambiental para este sábado 24 de octubre, por lo que el programa se mantiene en su modalidad habitual.

No obstante, las condiciones de la calidad del aire pueden cambiar. Por ello, se recomienda consultar los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y de la Secretaría del Medio Ambiente antes de salir, ya que una contingencia podría modificar las restricciones.