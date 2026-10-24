AICM realizará simulacro de sismo este sábado 24 de octubre: hora y qué debes saber

El AICM realizará un simulacro de sismo. / Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México

El ejercicio se realizará en las terminales 1 y 2 del aeropuerto capitalino. Conoce a qué hora está programado y qué deben tomar en cuenta los pasajeros.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció que este sábado 24 de octubre realizará un simulacro de sismo a las 11:00 horas en las terminales 1 y 2. El ejercicio busca reforzar los protocolos de protección civil dentro de las instalaciones aeroportuarias.

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¿A qué hora será el simulacro de sismo en el AICM?

El simulacro está programado para las 11:00 horas de este sábado 24 de octubre de 2026 y se desarrollará en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

El anuncio fue difundido por el AICM a través de su cuenta oficial en X. Hasta el momento, el aeropuerto no ha detallado cómo se desarrollará el ejercicio ni ha precisado si habrá medidas adicionales para los pasajeros.

¿Habrá afectaciones en los vuelos del AICM?

Las aerolíneas no han emitido comunicados sobre posibles afectaciones en los vuelos por el simulacro.

Por ello, quienes tengan un viaje programado para este sábado pueden consultar los canales oficiales del aeropuerto y de su aerolínea para conocer cualquier actualización sobre sus operaciones.

El simulacro comenzará a las 11:00 horas. / Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México

¿Para qué sirven los simulacros de sismo?

Los simulacros permiten practicar cómo actuar ante una emergencia, evaluar los protocolos de seguridad y detectar posibles áreas de mejora antes de que ocurra un desastre real.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), estos ejercicios ayudan a comprobar la eficacia de las acciones de respuesta, mejorar la preparación de las personas y fortalecer la cultura de protección civil.

En un espacio con alta afluencia de personas, como el AICM, estos ejercicios también permiten reforzar la coordinación entre el personal aeroportuario y los distintos servicios que operan en las terminales.