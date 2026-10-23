Adiós a Calvin Harris en CDMX: cancelan sus conciertos y anuncian reembolsos

Calvin Harris, Deorro y Sean Paul cancelaron sus conciertos en la Ciudad de México, previstos para el último fin de semana de octubre. / Especial

NPU Live confirmó la cancelación de los conciertos previstos del 29 al 31 de octubre en el Estadio Fray Nano; conoce cómo será la devolución del dinero

Los conciertos de Calvin Harris, Deorro y Sean Paul en la Ciudad de México fueron cancelados, confirmó la promotora NPU Live este viernes 23 de octubre. Los espectáculos estaban programados para realizarse del 29 al 31 de octubre, durante el fin de semana del Gran Premio de México de Fórmula 1.

La noticia sorprendió a los seguidores de los artistas, pues faltaban pocos días para las presentaciones de Live at Fray Nano.

Ante la cancelación, una de las principales dudas de los asistentes es qué ocurrirá con el dinero que pagaron por sus entradas. La organización ya dio a conocer el procedimiento para devolver el costo de los boletos.

¿Por qué cancelaron los conciertos de Calvin Harris, Deorro y Sean Paul?

A través de un comunicado difundido en redes sociales, NPU Live informó que los eventos de Live at Fray Nano quedaron cancelados, incluidas las dos presentaciones de Calvin Harris y el espectáculo de Sean Paul y Deorro.

La promotora ofreció disculpas a las personas que compraron entradas y reconoció la decepción que la noticia puede causar entre sus seguidores.

Sin embargo, la organización no detalló los motivos de la cancelación en el anuncio difundido hasta este 23 de octubre.

La noticia llega después de las complicaciones relacionadas con la sede original, el MUNET, donde las autoridades señalaron que no se contaba con las autorizaciones necesarias para realizar los espectáculos. Posteriormente, los organizadores anunciaron el traslado de los conciertos al Estadio Fray Nano.

El productor y DJ Calvin Harris tenía programadas dos presentaciones en la Ciudad de México. / @calvinharris

¿Qué pasará con los boletos de Calvin Harris, Deorro y Sean Paul?

La promotora informó que los compradores recibirán un reembolso total por sus boletos, incluidos los cargos por servicio.

De acuerdo con el comunicado, las devoluciones se realizarán automáticamente al mismo método de pago utilizado durante la compra, por lo que no sería necesario iniciar una solicitud individual.

NPU Live también señaló que los reembolsos correspondientes a las tres fechas ya fueron emitidos.

Por ello, quienes adquirieron entradas deberán revisar los movimientos de la tarjeta o cuenta bancaria con la que realizaron el pago. Si el dinero todavía no aparece reflejado, se recomienda conservar el comprobante de compra y consultar con la institución financiera correspondiente, ya que los tiempos de procesamiento pueden variar.

Además de Calvin Harris, el evento contemplada presentaciones de Sean Paul y Deorro. / RS

¿Cuándo iban a presentarse Calvin Harris, Deorro y Sean Paul en CDMX?

Los espectáculos estaban programados para el último fin de semana de octubre, coincidiendo con las actividades del Gran Premio de México 2026. Estas eran las fechas anunciadas originalmente: Jueves 29 de octubre: Sean Paul y Deorro, con invitados como 3BallMTY y BOLO.

Viernes 30 de octubre: Calvin Harris.

Sábado 31 de octubre: Calvin Harris. Con la cancelación, ninguna de las tres fechas se llevará a cabo. Hasta el momento del anuncio, tampoco se había informado sobre una posible reprogramación de los conciertos.