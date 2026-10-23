Kygo vuelve a México en 2027: Fechas, sedes y todo lo que debes saber

Kygo anunció su regreso a México en 2027. / @kygomusic

El DJ noruego anunció su regreso al país con dos presentaciones en Guadalajara y CDMX para el 2027

Después de su última visita en 2025, Kygo anunció este 23 de octubre su regreso a México. Guadalajara y CDMX serán las sedes de las dos presentaciones del DJ para primavera de 2027. Te contamos todo lo que tienes que saber.

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¿Cuándo y dónde son los concierto de Kygo en México?

De acuerdo con la información difundida por Kygo en sus redes sociales, las dos presentaciones están programadas para: Guadalajara - Coliseo GNP Seguros: 30 de abril de 2027

CDMX - Estadio GNP Seguros: 1 de mayo de 2027

Kygo tendrá invitados especiales en sus conciertos en México 2027

Esta vez el productor adelantó que así como en sus presentaciones de 2025 que invitó a amigos como Alan Walker y Lost Frequencies, para sus shows del próximo año también tendrá invitados especiales, los confirmados por el propio artista hasta ahora son: Alesso - " Heroes (We Could Be)"

Ian Asher - "Desire"

Kygo tendrá invitados especiales en sus shows por México. / @kygomusic

Boletos para Kygo en México

La preventa especial para los conciertos de Kygo comenzará el martes 27 de octubre de 2026, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Para acceder, los fans deberán registrarse previamente a través del enlace publicado por el DJ en sus redes sociales. Una vez completado el proceso, podrán recibir un código que les permitirá ingresar a la preventa antes de que inicie la venta de boletos.

La Preventa HSBC se llevará a cabo los días 28 y 29 de octubre de 2026 para tarjetahabientes de dicho banco por Ticketmaster.