El incidente provocó una disculpa pública y la renuncia del jefe del Servicio Nacional de Protección / Especial

La periodista Sonya Koltukliyeva terminó en el suelo cuando intentaba acercarse a Mihaela Dotsova

Un video que muestra cómo un escolta derriba a una periodista en Sofía, Bulgaria, desató una fuerte controversia sobre el trato a la prensa y el uso de la fuerza por parte de los equipos de seguridad de funcionarios públicos.

La comunicadora Sonya Koltukliyeva intentaba entrevistar a Mihaela Dotsova, presidenta del Parlamento búlgaro, cuando un hombre vestido de negro la embistió mientras la política se disponía a abordar un automóvil frente a la sede del partido Bulgaria Progresista.

La comunicadora Sonya Koltukliyeva intentaba entrevistar a Mihaela Dotsova, presidenta del Parlamento búlgaro / Especial

Tras la caída, la reportera tuvo que ser trasladada a urgencias por las lesiones sufridas. En las imágenes difundidas se observa al escolta mirando a la periodista mientras permanece en el suelo y posteriormente alejándose para subir a un vehículo.

La política abandonó el lugar acompañada de su equipo de seguridad, sin que, según su propia explicación posterior, se percatara de lo ocurrido en ese momento.

Mihaela Dotsova se disculpa con la periodista

Después de que las imágenes circularan en medios de comunicación, Dotsova acudió a la Fiscalía Militar para reunirse con Koltukliyeva y ofrecerle una explicación sobre lo sucedido. La presidenta del Parlamento calificó el incidente como inaceptable y aseguró que solicitó al responsable del Servicio Nacional de Protección que tomara medidas contundentes contra este tipo de conductas.

Durante una conferencia de prensa, señaló que pidió las medidas "más enérgicas posibles, porque esto no debe ocurrir".

La periodista fue derribada por un elemento de seguridad que fue retirado de su cargo tras el incidente / Especial

Dotsova explicó que abrió la puerta del automóvil justo cuando la periodista intentaba acercarse, situación que la sobresaltó. Según su versión, la puerta se cerró y el vehículo arrancó con ella dentro, por lo que aseguró que no supo que la comunicadora había caído hasta que el video comenzó a difundirse.

La funcionaria también expresó su pesar por lo ocurrido y manifestó respeto por la labor periodística, independientemente de las diferencias de opinión que puedan existir entre periodistas y representantes políticos.

Condenan el uso de la fuerza contra la reportera

El incidente provocó reacciones de representantes políticos, quienes cuestionaron la actuación del escolta y señalaron que ninguna diferencia con una periodista justifica una agresión.

Ivailo Mirchev, colíder del partido Bulgaria Democrática, criticó tanto el derribo de Koltukliyeva como la actitud del hombre que se alejó mientras ella permanecía en el suelo.El político reconoció que había tenido diferencias con el trabajo periodístico de la comunicadora, pero sostuvo que eso no justificaba recurrir a la fuerza.

La reportera tuvo que ser trasladada a urgencias por las lesiones sufridas / Especial

Renuncia jefe del Servicio Nacional de Protección

La polémica también tuvo consecuencias institucionales. La presidenta de Bulgaria, Iliana Yotova, anunció que solicitaría la renuncia de Emil Tonev, jefe del Servicio Nacional de Protección.

Horas después, Yotova confirmó a la cadena de televisión bTV que Tonev había presentado su renuncia. El caso generó cuestionamientos sobre los protocolos de actuación de los escoltas y la responsabilidad de las autoridades encargadas de la seguridad de los representantes públicos.