Un periodista colombiano esquivó dos intentos de robo mientras transmitía en vivo desde Bogotá. / RS

Miguel Ángel Peñaranda realizaba un enlace para Noticias Uno cuando dos hombres en bicicleta intentaron arrebatarle su celular. El momento quedó captado en video

Un periodista colombiano logró evitar que le robaran su celular en dos ocasiones mientras realizaba una transmisión en vivo desde una calle de Bogotá. El incidente quedó registrado durante una emisión del programa El Reporte Coronell, de Noticias Uno, la noche del miércoles 21 de octubre.

El reportero Miguel Ángel Peñaranda se encontraba trabajando en la vía pública cuando dos hombres que se desplazaban en bicicleta se acercaron e intentaron quitarle el teléfono que utilizaba para mantener la conexión.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 22:19 horas. El periodista reaccionó rápidamente y consiguió esquivar ambos intentos, por lo que los sujetos no lograron llevarse su dispositivo.

¿Cómo ocurrió el intento de robo durante la transmisión en vivo?

El incidente sorprendió a los participantes de El Reporte Coronell, quienes seguían el enlace del periodista mientras se desarrollaba el programa.

Al percatarse de lo ocurrido, Peñaranda alertó a sus compañeros con una frase que quedó registrada en la transmisión: “Uy, pasó un señor y casi me deja sin celular. Vea, dos”.

El productor audiovisual y locutor de Noticias Uno, Jhonathan Taborda Carmona, también advirtió la situación y confirmó que el reportero había enfrentado dos intentos de robo.

Ante el riesgo, el periodista y consultor Yezid Daniel Baquero le recomendó a Peñaranda acercarse a la portería de un edificio para resguardarse y continuar su trabajo desde un lugar más seguro.

El reportero Miguel Ángel Peñaranda fue sorprendido por dos hombres que intentaron quitarle su celular. / RS

Video del periodista que evitó dos intentos de robo se viraliza

Noticias Uno difundió las imágenes del incidente en su cuenta oficial de X el 22 de octubre. En el video se observa cómo el reportero reacciona ante los acercamientos de los hombres mientras sostiene su teléfono celular.

El episodio ocurrió durante una emisión en la que se abordaban declaraciones relacionadas con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y el exfuncionario Víctor de Currea-Lugo.

Pese al momento de tensión, Peñaranda logró conservar su teléfono y evitar que los hombres se llevaran sus pertenencias.