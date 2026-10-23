VIDEO / La Granja VIP: ¿Azalia golpeó a Rafa Mercadante? Filtran video de su pelea

Hasta el momento no hay pruebas de que hayan llegado a los golpes / Especial

Una discusión entre los participantes desató rumores de una presunta cachetada y peticiones de expulsión

La tensión aumentó en La Granja VIP luego de que Azalia Ojeda Díaz y Rafael Mercadante protagonizaran una serie de enfrentamientos verbales que encendieron las redes sociales. Seguidores del reality de TV Azteca señalan que la discusión pudo escalar hasta una agresión física, aunque la versión no ha sido confirmada con imágenes concluyentes.

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El conflicto ocurrió entre la noche del pasado jueves 22 de octubre y la madrugada del viernes 23, después de una jornada marcada por los desacuerdos entre varios participantes. A partir de entonces, comenzaron a circular grabaciones de una discusión y mensajes de usuarios que exigieron a la producción tomar medidas contra Azalia.

Azalia Ojeda Díaz y Rafael Mercadante protagonizaron una serie de enfrentamientos verbales / Especial

¿Por qué comenzaron a pelear Azalia y Rafa Mercadante?

El enfrentamiento se produjo después del jueves de salvación, cuando Daniela Alexis, conocida como “La Bebeshita”, cuestionó la manera en que Rafa Mercadante se comporta con las mujeres dentro del programa.

La influencer señaló que lo consideraba grosero y afirmó haber escuchado expresiones ofensivas dirigidas a Azalia. El actor, de 53 años, rechazó esa versión y sostuvo que el problema comenzó cuando la conductora hizo comentarios ofensivos sobre sus hijas menores de edad.

Mercadante relató a sus compañeros cómo habría ocurrido el intercambio verbal, después de presumir el reconocimiento de “El más gallito” de la semana.

Azalia fue la más enojada y se habla que golpeó a Rafa, pero no hay nada comprobado / Especial

“Nada más le hice así (presumió la medalla por el reconocimiento). Volteé y ‘La negra’ me dijo ‘tú, vas a chi…’ y le dije ‘ok, gracias’. Después me hizo así (insulto con una mano), le dije ‘siéntate ahí’ y me dijo ‘aquí es donde se van a sentar tus hijas’”.

El actor manifestó su molestia por considerar que el conflicto involucró a sus hijas, quienes son menores de edad.

“Tengo dos menores de edad y el que se expresen así de una menor de edad, no tiene nombre”.

Filtran video de la discusión durante la cena

La controversia continuó durante la cena, cuando ambos participantes volvieron a intercambiar reclamos. Un video difundido en redes sociales, particularmente en TikTok, dejó escuchar parte de la confrontación mientras otros habitantes de la granja se encontraban reunidos.

En la grabación atribuida se escuchan las siguientes frases: Rafa: “¡Qué! ¿Me estás amenazando?”

Azalia: “¿No que eres un caballero?”

Rafa: “Estoy preguntando, te estoy preguntando”

Azalia: “¿Qué me vas a hacer? ¿No que eres un caballero?”

El fragmento alimentó las especulaciones sobre lo que ocurrió después. Algunos seguidores afirmaron que la transmisión dejó de mostrar el enfrentamiento y acusaron a la producción de censurar el momento.

Seguidores del reality de TV Azteca señalan que la discusión pudo escalar hasta una agresión física / Especial

Sin embargo, el material descrito permite identificar parte de la discusión verbal, pero no confirma que alguno de los participantes haya golpeado al otro.

¿Azalia le dio una cachetada a Rafa Mercadante?

La posibilidad de una agresión física se convirtió en uno de los temas más comentados entre los seguidores del programa. En redes sociales comenzaron a circular versiones que apuntaban a una supuesta cachetada de Azalia contra Mercadante.

El creador de contenido Makito Makito abordó la controversia en un video y señaló que la transmisión había presentado cortes durante la cobertura del conflicto.

“Algo acaba de pasar en ‘La Granja VIP’, algo súper fuerte, súper grave, porque los estuvieron censure y censure desde que prácticamente se acabó la gala. Estaban platicando de todo este rollo que se formó entre Rafa y Azalia (...) porque ponían el promo, cortaban el video. Empezaron a dar señales de que los están censurando, los están regañando. Ivonne (Montero) alcanzó a decir que se amenazaron gravísimo. Hay gente que dice que incluso se llegaron a golpear, pero no hay pruebas de esto”.