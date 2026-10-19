El luchador mexicano quedó fuera del reality de TV Azteca después de una semana marcada por una polémica declaración

Pimpinela Escarlata quedó eliminado de La Granja VIP 2026, luego de protagonizar una de las controversias más fuertes de la segunda temporada del reality show de TV Azteca. El histórico luchador mexicano tuvo una semana complicada después de realizar un comentario sobre una de sus compañeras, situación que provocó una sanción directa por parte de la producción y terminó por poner en riesgo su permanencia en el programa.

Durante la gala de eliminación celebrada este domingo 18 de octubre, se confirmó que Pimpinela Escarlata se convirtió en el sexto eliminado de La Granja VIP, después de no recibir los votos suficientes del público para continuar en la competencia. El gladiador exótico perdió la oportunidad de mantenerse en el reality frente a otros participantes como Niurka Marcos, Julio Camejo y Kevyn Contreras, mejor conocido como 'Bicolor'.

¿Qué mandó a Pimpi a la nominación?

La polémica comenzó durante una conversación que Pimpinela Escarlata sostuvo con Niurka Marcos, Natalia Alcocer y otros participantes del programa, cuando realizó un comentario violento dirigido hacia Manelyk González. El luchador aseguró que estaba dispuesto a arriesgar su permanencia en la competencia con tal de enfrentar a su compañera, utilizando una expresión que generó indignación entre los seguidores del reality.

Durante aquella conversación, Pimpinela hizo referencia a utilizar un cuchillo para marcarle el rostro a Manelyk, declaración que posteriormente intentó minimizar al asegurar que solamente se trataba de una forma de hablar. Sin embargo, sus palabras provocaron cuestionamientos en redes sociales, donde algunos espectadores solicitaron que la producción tomara medidas ante la gravedad del comentario.

Pimpinela Escarlata tuvo una rivalidad con Manelyk | Especial

La situación llegó hasta la gala del viernes, cuando Adal Ramones, conductor de La Granja VIP, anunció que la producción había decidido castigar al luchador. La sanción consistió en una nominación directa y sin posibilidad de participar en la dinámica de salvación, por lo que Pimpinela Escarlata quedó expuesto a la votación del público y con mayores posibilidades de abandonar la competencia.

Pimpinela Escarlata es eliminado de La Granja VIP tras polémica semana

La sanción terminó por tener consecuencias importantes para el histórico gladiador, quien llegó a la gala del domingo 18 de octubre con su permanencia en riesgo. Después de una jornada de votaciones, TV Azteca confirmó que Pimpinela Escarlata fue el participante menos favorecido por el público, convirtiéndose oficialmente en el sexto eliminado de la segunda temporada del programa.

El luchador tuvo que despedirse de sus compañeros y poner fin a su participación después de seis semanas dentro del reality, donde protagonizó distintos momentos que llamaron la atención de los espectadores. Su eliminación se produjo en una semana particularmente conflictiva, marcada también por la expulsión de Mónica Escobedo y los enfrentamientos entre algunos de los participantes.

Pimpinela Escarlata fue parte de la segunda temporada del reality de TV Azteca