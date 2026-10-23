Así fue el rescate de 39 animales de inmueble en Ecatepec

Una denuncia anónima ayudó a mejorar sus condiciones de vida / Especial

Un operativo encabezado por la Fiscalía mexiquense permitió poner bajo resguardo a 33 perros y seis gatos

Un total de 39 animales domésticos, entre ellos 33 perros y seis gatos, fueron localizados durante un cateo en un inmueble de Ecatepec, Estado de México, luego de que las autoridades recibieran una denuncia anónima por un posible caso de maltrato animal.

La intervención fue realizada por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM).

Un total de 39 animales domésticos, entre ellos 33 perros y seis gatos, fueron rescatados / Especial

De acuerdo con la información oficial, la denuncia alertó sobre la presencia de varios animales que presuntamente se encontraban en condiciones de maltrato dentro de una vivienda del municipio. A partir de ese reporte, la Fiscalía mexiquense inició las investigaciones correspondientes y solicitó una orden judicial para ingresar al inmueble y verificar la situación de los animales.

¿Qué pasó con los 39 animales rescatados en Ecatepec?

Tras el operativo, las autoridades informaron que cuatro de los perros quedaron bajo el resguardo de la Unidad de Control y Bienestar de Ecatepec.

Los otros 35 animales permanecerán en el mismo inmueble, donde la institución responsable deberá garantizar su alimentación y cuidado.

Una denuncia anónima alertó sobre la presencia de varios animales que presuntamente era maltratados / Especial

La medida busca mantener la atención de los perros y gatos mientras se determina su situación y se desarrollan las diligencias relacionadas con la investigación.

¿Qué pasará con los perros y gatos?

La FGJEM señaló que el destino de los animales dependerá de que sus propietarios acrediten contar con los permisos correspondientes. En caso de que no dispongan de la documentación requerida, los perros y gatos serán remitidos a la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf).

Por ahora, las autoridades no han informado sobre una determinación definitiva respecto de todos los animales ni sobre posibles sanciones contra los responsables.

La Fiscalía mexiquense inició las investigaciones correspondientes / Especial